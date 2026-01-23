Terence Crawford estaría evaluando salir del retiro tras millonaria propuesta de Dana White

La industria del boxeo apenas empezaba a digerir el retiro de Terence Crawford cuando Dana White volvió a agitar el tablero.

El mandamás de UFC y ahora rostro visible de Zuffa Boxing no cree que el telón haya caído del todo para uno de los peleadores más finos de su generación y ya desliza la posibilidad de un regreso que reactivaría un negocio millonario.

Al ser consultado sobre la posibilidad del regreso de Crawford, Dana White dijo a TMZ: “Cincuenta por ciento (Crawford es uno de los mejores de todos los tiempos). Decidió retirarse. Creo que debería estar ahí peleando con todos. Después de ver la obra maestra que ofreció esa noche contra Álvarez, es muy bueno y talentoso. De hecho, me cae bien. Es un gran tipo”.

Crawford anunció su retiro el mes pasado con un video cuidadosamente producido y una fiesta privada de despedida. Se fue con marca perfecta de 42-0, como campeón libra por libra y tras ofrecer una actuación que muchos ya catalogan como una obra maestra ante Canelo. Con 38 años argumentó no le quedaba nada por demostrar.

Dana White lanzó su oferta

Dana White no compra del todo ese discurso. Dijo que Crawford debería estar peleando con todos ahora mismo, que después de lo que hizo contra Álvarez quedó claro lo bueno y talentoso que es.

“Organizaremos algunas peleas aquí [con Zuffa Boxing], veremos cómo progresan las cosas y cómo se desarrollan con lo que estoy trabajando ahora mismo. Y podría llamarlo en los próximos seis o siete meses”, comentó.

White está promocionando el primer evento de Zuffa Boxing en el Meta Apex de Las Vegas y su plan es ganar tracción rápido. Habla de montar funciones, medir el pulso del mercado y entonces levantar el teléfono. Se dio un margen concreto seis o siete meses para intentar convencerlo.

El efecto Canelo en la ecuación

El nombre de Canelo sigue siendo el eje comercial. Tras la derrota, el mexicano se sometió a una cirugía de codo y ya anunció su regreso para el 12 de septiembre en Arabia Saudita. Tiene 35 años y todavía conserva un poder de convocatoria que mueve estadios y audiencias globales.

La pelea con Crawford reunió a más de 70,000 aficionados en el Allegiant Stadium y fue vista por 43 millones en Netflix. Ese precedente pesa.

La pregunta ya no es sólo si Crawford puede volver. Es si el boxeo necesita que vuelva. Una revancha con Canelo resolvería ambas cosas espectáculo, narrativa y negocio. Hoy es apenas una posibilidad. Pero con Dana White empujando desde atrás, el retiro de Terence Crawford ya no parece una línea final sino una pausa incómoda.

