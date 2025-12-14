Eddy Reynoso le pone fecha a la revancha de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Terence Crawford: “En septiembre”

La revancha entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford ya tiene una fecha tentativa. El entrenador Eddy Reynoso aseguró que se maneja el mes de septiembre para llevar al cabo el segundo duelo entre ambos.

Reynoso reconoció que ‘Canelo’ Álvarez está ansioso por subir al ring y obtener revancha ante Crawford. Incluso, confirmó que ya comenzó a entrenar tras una operación de codo que tuvo hace poco.

Sin embargo, el coach reconoció que su pupilo necesita descansar y por ese motivo los primeros tres meses de 2026 están descartados. ‘Canelo’ no tendrá actividad boxística.

“En mayo no. En mayo vamos a descansar y retomar en septiembre. Es lo que quiere él, tener la revancha con Crawford. Vamos a ver si puede ser en septiembre y es el objetivo, buscar la revancha para sacarnos la espina”, dijo.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez? 👊



Eddy Reynoso comparte los planes del Canelo Team para 2026… adelanta cuándo será la próxima pelea de Canelo Álvarez y lo que le espera a Jaime Munguía.#BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/6lwxJrPuaY — Box Azteca (@BoxAzteca7) December 12, 2025

“Ahorita Saúl anda descansando. Tuvimos una operación en el codo izquierdo, salió bien, ya empezó a entrenar. Él ha estado trabajando físicamente, anda haciendo sus giras ahorita de promoción extra boxeo, pero tranquilos. Vamos a ver qué es lo que viene el año que entra y tranquilos, estamos relajados”, añadió.

Álvarez ya había hecho público recientemente su interés de una revancha ante Crawford. Incluso, reconoció que había negociaciones. Según el entrenador Bernie Davis, Terence Crawford está exigiendo $100 millones de dólares de bolsa.

El pasado 14 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, perdió su campeonato indiscutible de las 168 libras ante Crawford en un histórico combate en el Allegiant Stadium.

Álvarez perdió los títulos de los supermedianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ahora el mexicano tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Terence Crawford, de 37 años, se convirtió en campeón indiscutible de tres divisiones diferentes al vencer al mexicano e hizo historia en el boxeo. El peleador estadounidense sigue invicto y ahora cuenta con 42 victorias, 31 de ellas por nocauts.



