EE.UU. y México refuerzan la coordinación contra el fentanilo y el crimen organizado

Representantes de seis agencias del gobierno de Estados Unidos y autoridades mexicanas celebraron en Washington la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad para acelerar resultados concretos en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Así lo informó la Oficina del Portavoz del Gobierno de Estados Unidos en una nota de prensa.

Durante el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en que una de las prioridades centrales es poner fin a la crisis del fentanilo, para lo cual acordaron intensificar las extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor vinculados a Organizaciones Criminales Transnacionales.

También se comprometieron a desmantelar las redes de financiamiento ilícito que sostienen al crimen organizado y a actividades terroristas, así como a reforzar las acciones contra el tráfico de armas a través de la frontera común.

En el marco de la reunión, Estados Unidos y México acordaron además dos iniciativas específicas para enfrentar el uso ilícito de sistemas aéreos no tripulados (drones), especialmente ante la celebración de eventos deportivos de gran escala, y definieron los pasos para avanzar en su implementación.

La parte estadounidense destacó como avances recientes la transferencia a Estados Unidos de 37 criminales y narcoterroristas, realizada por México el pasado 20 de enero, así como la cooperación bilateral que permitió la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, de acuerdo con la misma fuente oficial.

Según la Oficina del Portavoz, estos resultados reflejan el impacto de la coordinación estrecha y sostenida entre ambos países y reafirman el compromiso de México y Estados Unidos de profundizar su colaboración frente a amenazas comunes en materia de seguridad.

