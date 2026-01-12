Sheinbaum confirmó una “muy buena” conversación con Trump sobre disminución del tráfico de drogas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes una conversación reciente con el mandatario Donald Trump en la que destacó que tocaron varios temas de interés entre ambas naciones como la soberanía, disminución del tráfico de drogas e inversiones.

En tal sentido, la líder mexicana calificó el intercambio como “positivo” a través de sus redes, y señaló que revisaron puntos clave de la agenda binacional que afectan a la región norteamericana. Según detalló Sheinbaum, los temas prioritarios fueron el control fronterizo y la estabilidad económica.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, declaró la mandataria.

Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en… pic.twitter.com/u0aNcSINtF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 12, 2026

México destaca un marco de cooperación y respeto mutuo

El encuentro telefónico contó con la presencia de figuras estratégicas del gabinete mexicano, entre ellos el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La administración de Sheinbaum enfatizó que la base del entendimiento con la Casa Blanca debe ser la autonomía de cada nación.

Respecto a este tema, la presidenta subrayó en sus redes sociales que la “colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

La reciente conversación se produce en medio de las tensiones geopolíticas recientes en la región tras la intervención militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro, así como la relación económica bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene como el eje de la estabilidad entre los principales socios comerciales.

Aunque el Gobierno de México no ha divulgado acuerdos específicos tras esta llamada, se prevé que la presidenta brinde más información durante su conferencia matutina habitual.

