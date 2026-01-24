Estadounidense Alex Honnold escala el rascacielos Taipei 101 sin cuerdas de seguridad ni protecciones [Video]

El escalador estadounidense Alex Honnold escaló sin cuerdas ni arnés los 508 metros del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos de Asia. El evento, titulado Skyscraper Live, fue emitido por Netflix.

El ascenso estuvo programado para las 9:00 de la mañana del domingo, hora local en la capital taiwanesa.

Alex Honnold llegó a la cima de la torre en 1:31:40, menos del tiempo asignado de dos horas creado para la transmisión de Netflix. De pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para destacar un logro que probablemente ningún otro escalador podrá alcanzar.

Al llegar a la parte superior de la torre con anillos, Alex Honnold se aferró únicamente con sus piernas, dejando ir sus manos.

Tenía las piernas bien agarradas y, como señaló Emily Harrington, era una oportunidad para descansar. Pero en ese momento decisivo, él prefirió soltarse y dejar los brazos colgando, lo que causó gritos de los asistentes.

Gran expectación por la hazaña

Durante todo el recorrido, Alex Honnold no se distrajo por los espectadores que le tomaban fotografías desde dentro del Taipei 101 mientras escala.

Cabe destacar que la torre se inauguró oficialmente el 31 de diciembre de 2004, después de haber sido construida entre 1999 y 2004. El edificio fue el más alto del mundo desde su inauguración hasta 2009.

Alex Honnold, nacido en 1985 en Sacramento, California, comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local, alentado por sus padres y motivado por su curiosidad.

Durante su adolescencia, la escalada se convirtió en su principal pasión. Abandonó brevemente la universidad para dedicarse de lleno a explorar distintas paredes rocosas de Estados Unidos, viviendo en una camioneta mientras recorría los principales parques nacionales y zonas de escalada.

Reconocido mundialmente por sus ascensos en escalada libre, Honnold se ha especializado en rutas de gran dificultad y exposición.

El documental Free Solo, ganador del Oscar y producido por National Geographic, lo catapultó a la fama al documentar su ascenso a la ruta “Freerider” en El Capitán, dentro del Parque Nacional de Yosemite.

