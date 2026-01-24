window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Futbolistas de Alianza Lima rechazan acusaciones tras denuncia en Argentina

Ambos jugadores difundieron comunicados en los que niegan los hechos y cuestionan la exposición mediática generada por el caso.

Javier Correa (i) de Colo Colo disputa un balón con Carlos Zambrano de Alianza Lima este domingo, en un partido amistoso entre Colo Colo y Alianza Lima en el estadio Alfredo Víctor Viera en Montevideo. Crédito: Gaston Britos | EFE

Avatar de Humberto Viera

Por  Humberto Viera

Los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dos de los tres jugadores apartados temporalmente de Alianza Lima tras ser denunciados en Argentina por un presunto caso de abuso sexual, negaron este viernes los hechos y aseguraron que se encuentran a disposición para colaborar con la investigación.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Zambrano rechazó de manera categórica las acusaciones. “Considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer (…) La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional”, expresó el defensor.

El exjugador de Boca Juniors negó “rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva” y explicó que decidió guardar silencio inicialmente para conocer de forma formal el contenido de la denuncia. “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida”, añadió, antes de afirmar que se encuentra tranquilo y confía en que la Justicia actuará con objetividad.

Por su parte, Miguel Trauco, exfutbolista del Flamengo, manifestó una postura similar. El lateral aseguró estar tranquilo respecto a lo ocurrido y señaló que confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos conforme a derecho. “Se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares”, sostuvo.

La situación ha generado un fuerte impacto institucional en Alianza Lima, dirigido por el argentino Pablo Guede, a pocas horas de disputar un partido amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi en Lima.

