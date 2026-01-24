Futbolistas de Alianza Lima rechazan acusaciones tras denuncia en Argentina

Los futbolistas peruanos Carlos Zambrano y Miguel Trauco, dos de los tres jugadores apartados temporalmente de Alianza Lima tras ser denunciados en Argentina por un presunto caso de abuso sexual, negaron este viernes los hechos y aseguraron que se encuentran a disposición para colaborar con la investigación.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Zambrano rechazó de manera categórica las acusaciones. “Considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer (…) La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional”, expresó el defensor.

El exjugador de Boca Juniors negó “rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva” y explicó que decidió guardar silencio inicialmente para conocer de forma formal el contenido de la denuncia. “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida”, añadió, antes de afirmar que se encuentra tranquilo y confía en que la Justicia actuará con objetividad.

Por su parte, Miguel Trauco, exfutbolista del Flamengo, manifestó una postura similar. El lateral aseguró estar tranquilo respecto a lo ocurrido y señaló que confía en que el proceso permitirá esclarecer los hechos conforme a derecho. “Se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares”, sostuvo.

La situación ha generado un fuerte impacto institucional en Alianza Lima, dirigido por el argentino Pablo Guede, a pocas horas de disputar un partido amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi en Lima.

