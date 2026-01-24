Hija de Carmen Salinas aclara que la actriz no era millonaria

María Eugenia Plascencia, hija de la recordada Carmen Salinas, comentó en entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, transmitido por Univision, cómo se distribuyó el dinero que dejó la artista.

“Muchos piensan, aquí te lo digo, que dejó un dineral. No, mucho dinero lo dio en vida mi mamá, tanto a nosotros como a la familia”, afirmó.

Plascencia indicó que en muchas ocasiones ayudó a colegas que estaban en situaciones difíciles y por eso no dejó grandes bienes.

La hija de la artista comentó que otra parte de la herencia fue la casa y un estudio de grabación que quería dejar a sus sobrinas. Aunque el papeleo legal para heredar el estudio no se terminó a tiempo debido a su repentina muerte, María Eugenia decidió respetar el deseo de su madre y entregárselo de todos modos, independientemente de la existencia de un testamento formal.

Luego de su muerte, ocurrida hace cuatro años, aseguraron que todas las personas que trabajaron con la famosa recibieron su liquidación por el tiempo de labor que invirtieron.

Varios usuarios reaccionaron a este material para recordar a Carmen Salinas, quien fue emblema de las telenovelas mexicanas. “La mejor, la amo, Dios la tenga en su santa gloria”, “Era un amor de ser humano”, “Era una gran mujer y actriz, la extrañamos siempre”.

Carmen Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021 a los 82 años de edad en la Ciudad de México. La causa de su muerte fue un derracme cerebral. La actriz había sido hospitalizada de emergencia el 11 de noviembre de ese mismo año tras sufrir el evento cerebrovascular en su casa, lo que la mantuvo en un estado de coma natural durante casi un mes hasta su fallecimiento.

Sigue leyendo:

· Juan Osorio dice que ‘Aventurera’ está llegando a su fin

· Pablo Montero envió alentador mensaje a Irina Baeva y a Juan Osorio

· Emilio habló del conflicto entre Niurka Marcos y Juan Osorio