¿Qué se sabe del agente que mató a un hombre durante una redada en Minneapolis?

Las autoridades federales estadounidenses confirmaron este sábado que el agente que mató a Alex Pretti, un hombre de 37 años, durante una redada masiva contra migrantes en Minneapolis cuenta con ocho años de experiencia en la Patrulla Fronteriza y una formación especializada tanto en seguridad de campo como en el uso de armas no letales.

“El agente estaba altamente capacitado y llevaba ocho años trabajando como agente de la patrulla fronteriza. Posee una amplia formación como oficial de seguridad en campos de tiro y como agente especializado en el uso de armas no letales”, explicó Greg Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, durante una rueda de prensa en Minneapolis.

El incidente ocurrió a las 9:05 hora local mientras agentes federales realizaban una operación contra un inmigrante indocumentado, identificado como José Huerta Chuma, a quien se le atribuyen antecedentes de agresión doméstica y alteración del orden público, según Bovino.

Durante el operativo, presuntamente Pretti se habría acercado a los agentes con una pistola semiautomática de nueve milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente, por lo que el agente disparó en defensa propia, de acuerdo con la versión ofrecida por el alto funcionario.

El equipo médico atendió al hombre, pero lo declararon muerto en el lugar.

Bovino añadió que la víctima portaba dos cargadores llenos y no llevaba identificación visible. Por su parte, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, confirmó que el fallecido era un varón blanco de 37 años, aparentemente con permiso para portar armas, y sin antecedentes significativos con las fuerzas de seguridad.

El funcionario federal acusó a O’Hara y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de ocultar información sobre la presencia de armas de fuego y denunció “ataques constantes” a los agentes durante las operaciones a gran escala que se llevan a cabo en la ciudad desde hace semanas.

Bovino también indicó que tras el incidente de este sábado, unos 200 manifestantes se congregaron en el lugar, obstruyendo y agrediendo a los agentes.

Tanto el alcalde Frey, como O’Hara y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han pedido al gobierno del presidente Donald Trump que detenga las operaciones federales en la ciudad, después de que el suceso de este sábado sea el segundo de este tipo en menos de un mes.

El 7 de enero, agentes de ICE mataron a tiros a Renee Good, una mujer de 37 años, durante un operativo similar.

Las redadas a gran escala en Minneapolis, que han movilizado un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial local, fueron ordenadas por la administración Trump a principios de enero. Esto, luego de la difusión de un documental de un youtuber conservador sobre supuesta malversación de fondos en guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

