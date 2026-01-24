Sujeto que le fracturó el cráneo a una niña de 8 años en un autobús escolar es un migrante irregular, según DHS

Un hombre con aparentes problemas de salud mental acusado de arrojar una piedra a un autobús escolar desde un paso elevado de la autopista de peaje de Nueva Jersey, le fracturó el cráneo a una menor de 8 años; es un inmigrante indocumentado proveniente de México con un largo historial criminal.

Identificado como Hernando García-Morales, de 40 años, supuestamente lanzó la piedra del tamaño de una pelota de béisbol el pasado 7 de enero a un autobús que iba de regreso a Teaneck tras una excursión al Centro de Ciencias Liberty.

El delincuente le dijo a la policía que creía que el autobús “era el diablo o su enemigo” cuando fue detenido dos días después del ataque en un campamento de personas sin hogar en Palisades Park, Nueva Jersey.

Las autoridades federales explicaron esta semana que, para empezar, el hombre indocumentado nunca debería haber ingresado a Estados Unidos, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no sabe cuándo ni dónde García-Morales entró al país de manera irregular, aunque sus antecedentes penales en Garden State se remontan a hace veinte años.

En 2006, fue detenido por posesión de arma y robo, dice el DHS. En 2023, tuvo problemas con la ley en dos oportunidades, de acuerdo con lo que dio a conocer la agencia, pero no fue acusado en estado santuario.

García-Morales fue arrestado el 23 de julio de 2023 por robo por supuestamente ingresar a un edificio en Hackensack, Nueva Jersey, informó el DHS. No se presentaron cargos en su contra. Al día siguiente, fue detenido nuevamente en Hackensack y acusado de brindar información falsa e intento de robo.

Asimismo, el Tribunal Municipal de Hackensack redujo esos cargos el 20 de septiembre de 2023 y García-Morales salió con solo una sentencia detrás de las rejas de 30 días y una multa de $905 dólares por conducta desordenada.

En el arresto de 2006 en Hackensack, fue declarado culpable de los dos cargos y condenado a 330 días de cárcel, explicó DHS e informó New York Post.

Asimismo, es sospechoso de varios otros incidentes de lanzamiento de piedras en 2025, en los que se atacaron automóviles de civiles y policías, según los funcionarios. Ha sido acusado dos veces de espiar viviendas en Bogotá, Nueva Jersey, de acuerdo con las autoridades.

Pese a su estatus migratorio irregular y su supuesta violencia, García-Morales nunca se enfrentó a la deportación debido a las políticas de inmigración santuario de Nueva Jersey, aseguró DHS.

“Atacar violentamente un autobús escolar lleno de niños es extremadamente perverso y atroz”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Hernando García-Morales nunca debió haber estado en este país, y mucho menos haber sido liberado tras múltiples arrestos en comunidades de Nueva Jersey”.

“ICE ha presentado una orden de arresto contra este monstruo, y esperamos que los políticos santuario de Nueva Jersey nos ayuden a mantenerlo fuera de las calles estadounidenses para siempre”, añadió.

En la actualidad, el Departamento de Justicia está demandando a cuatro ciudades del Estado Jardín por obstruir a las autoridades federales de inmigración con políticas que impiden que las fuerzas del orden locales se coordinen con las agencias federales de inmigración para deportar a delincuentes inmigrantes indocumentados.

Por su parte, la estudiante de tercer grado herida volvió a la casa de su familia en Bergenfield, de acuerdo con sus parientes y seguidores.

“Ella ha regresado y se está recuperando bien, y está muy feliz de saber que su atacante fue detenido”, expresó el alcalde de Teaneck, Mark Schwartz.

La víctima del acto de violencia acude a la escuela Yeshivat Noam en Teaneck, la menor sufrió una laceración profunda en la frente y una fractura del tamaño de una moneda de cinco centavos en el hueso orbital, dijeron los fiscales.

La niña fue trasladada al Hospital Hackensack Meridian, donde fue sometida a una cirugía y los médicos tuvieron que insertar placas de malla de titanio y tornillos en la cabeza para salvarla del daño severo.

“La familia espera que el individuo responsable sea procesado con el máximo alcance permitido por la ley por sus atroces acciones”, explicó el abogado de la familia, Ross Rothenberg.

García Morales fue acusado de agresión con agravantes, resistencia al arresto, posesión de arma, allanamiento ilegal y daños a la propiedad por el ataque con piedras. Heather Aguilar, abogada del sujeto, aseveró que padece de una enfermedad mental. Aunque no ha presentado una declaración formal.

En la fotografía policial tomada luego de su detención, se observa a García-Morales con la boca extrañamente abierta, haciendo alarde de que le falta un diente frontal.

El hombre compareció ante el Tribunal Superior el 16 de enero, donde el juez Marc Ramundo dictó que García-Morales permanecería encarcelado en la prisión del condado de Bergen hasta que se resuelva el caso. “Solo la extraordinaria aleatoriedad presenta ese nivel adicional de peligro para la comunidad”, expresó Ramundo en el tribunal.

