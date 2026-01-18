Enfermero de Long Island que golpeó a niño discapacitado solo fue arrestado luego que medios transmitieran el video del maltrato

Un enfermero de Long Island abofeteó brutalmente y en varias ocasiones a su paciente discapacitado de apenas 5 años en un ataque que fue captado por cámaras, pero el abusador no fue arrestado hasta después de que se transmitiera un informe de noticias locales.

Identificado como Bruno Valenzuela, de 31 años, fue detenido en su casa en Brenntwood después de las 9:00 de la noche del jueves, solo horas después de que News 12 Long Island transmitiera las perturbadoras imágenes y cuestionara por qué no se había hecho el arresto desde el 22 de diciembre, cuando se desarrolló la golpiza en la casa de la familia en Port Jefferson.

En primer lugar, se puede observar al enfermero con sus auriculares puestos, ignorando los llantos del infante antes de controlarlo; posteriormente, se muestra visiblemente frustrado y desata una serie de golpes violentos en el pecho del menor mientras le grita, de acuerdo con el video.

A home health aide has been arrested after he’s caught beating and shaking a disabled child.



His name is Bruno Valenzuela and he’s charged with endangering the welfare of an incompetent or physically disabled person and endangering the welfare of a child. pic.twitter.com/q3cA8dlI7Q — Robbie Harvey (@therobbieharvey) January 16, 2026

“Fueron necesarios informes de prensa para que la policía de Suffolk fuera y arrestara al abusador de mi hijo“, expresó Christopher Brower, el padre del niño.

Brower, un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) familiarizado con procesos de aplicación de la ley, manifestó que quería hacerlo público, ya que no se había hecho ninguna detención en ese momento, explicó.

El problema, de acuerdo con Brower, fue que los detectives le dijeron que necesitaban encontrar un médico para firmar una declaración diciendo que los fuertes golpes de Valenzuela que dejaron moretones visibles en el pecho del infante “no eran médicamente necesarios”, informó New York Post.

“Soy detective. He realizado más de 500 arrestos en mi vida, y nunca había oído eso. ¿Tiene todo grabado y me dice que necesita un médico para que le diga que golpear y estrangular a mi hijo no es médicamente necesario?”, manifestó el padre del niño.

Asimismo, Brower argumentó que el detective de la Unidad de Víctimas Especiales a cargo del caso le había dicho que no estaba seguro de qué tan rápido avanzaría las cosas porque tenía otros casos de los que preocuparse y pronto se iría de vacaciones.

“Fue como si no les importara. Me avergüenza decir que trabajamos en el mismo sector”, indicó.

Valenzuela, de quien Brower señaló que era “como de la familia” antes del incidente, fue despedido de su puesto en Christian Nursing Registry y acusado de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente o físicamente discapacitada y poner en peligro el bienestar de un niño.

“En 38 años, nunca nos había pasado esto. Estuvo con esa familia durante tres años y medio y tuvo una relación maravillosa con ellos y con el niño”, declaró Camile Harlow, vocera de Registro Cristiano de Enfermería.

“Inmediatamente, el enfermero abusivo fue despedido y reportado al departamento estatal de licencias. El padre continúa usando nuestra agencia. Estamos desconsolados. Amamos a este niño. Amamos a esta familia. Estamos tan desconsolados como el Sr. Brower”, añadió la agencia.

“Este arresto fue el resultado de una investigación completa y exhaustiva. La cobertura mediática no influyó en la investigación ni en la decisión de realizar el arresto“, declaró el Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

