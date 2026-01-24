Ter Stegen rompe el silencio tras su salida del Barça: “Ha sido muy duro”

Marc-André ter Stegen habló con franqueza sobre su salida del Barcelona que calificó como “muy dura” tras casi doce años y nueva llegada al Girona.

Durante su comparecencia ante los medios, Ter Stegen reconoció que todavía le cuesta asimilar el adiós al Barça.

“Ha sido un cambio grave después de casi doce años”, confesó el guardameta, visiblemente emocionado al referirse a su etapa como culé.

El alemán deja atrás una trayectoria de 423 partidos oficiales con el Barcelona, un periodo en el que construyó recuerdos que, según sus propias palabras, llevará “siempre en el corazón”.

Avui és el meu últim dia d’aquesta temporada amb els meus companys d’equip i el cos tècnic del FC Barcelona, i sincerament tinc sentiments trobats.



Ara mateix em venen a la memòria molts records i emocions. Durant gairebé 12 anys, aquest club, i especialment aquest vestidor, ha… pic.twitter.com/mF5c3nnX87 — Marc ter Stegen (@mterstegen1) January 20, 2026

Además, dejó claro que su vínculo con el club no está roto y que en verano estará “otra vez” vinculado al Barça.

Ter Stegen quiere minutos para el Mundial 2026

Ter Stegen explicó que respeta “al máximo” la decisión del entrenador Hansi Flick de apostar por Joan García como titular indiscutible. Sin embargo, también fue honesto al reconocer que necesitaba continuidad y minutos.

El portero subrayó que tiene objetivos personales claros, especialmente con el Mundial cada vez más cerca, y que jugar era una condición clave para tomar la decisión de salir cedido.

El internacional alemán admitió que en un primer momento no tenía claro si el Girona podía ser una opción real.

“No era una operación fácil”, reconoció, aunque se mostró satisfecho por haber encontrado “una solución buena para todas las partes”.

Uno de los factores determinantes fue la conversación con Míchel Sánchez, técnico del Girona. Ter Stegen destacó que los primeros contactos con el entrenador madrileño fueron “espectaculares”, y que el estilo de juego del equipo encaja perfectamente con sus características.

El respaldo del club: “Un lujo para el Girona”

En la presentación, el presidente Delfí Geli definió a Ter Stegen como “uno de los mejores porteros del fútbol mundial”, mientras que el director deportivo Quique Cárcel aseguró que su llegada es “un auténtico lujo”.

Cárcel agradeció al Barcelona por facilitar la operación y recalcó que, una vez supieron que Ter Stegen podía ser una opción real, el club no dudó en apostar por él.

