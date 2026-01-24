Tormenta invernal en EE.UU.: vuelos cancelados, apagones y cómo afecta a tu bolsillo

Una tormenta invernal de gran magnitud se extiende desde Texas y Oklahoma hasta el noreste de Estados Unidos, provocando apagones, miles de vuelos cancelados e interrupciones en transporte y logística. Más allá del clima extremo, el fenómeno ya tiene impacto económico directo en consumidores, empresas y trabajadores en todo el país.

Tormenta invernal hoy en EE.UU.: qué está pasando y dónde impacta

Regiones más afectadas y temperaturas extremas

La tormenta invernal Fern afecta a más de 30 estados, desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra, con mayor impacto en el Medio Oeste, el Sudeste y el noreste. Se han reportado temperaturas mínimas históricas, con registros de hasta –41 °F en Dakota del Norte y sensaciones térmicas peligrosas en amplias zonas del Medio Oeste.



En el Atlántico medio, los pronósticos advierten entre 7 y 14 pulgadas de nieve, combinadas con lluvia helada y acumulación de hielo en Washington D.C., Maryland y Virginia.

Estados de emergencia y respuesta oficial

Varios estados y el Distrito de Columbia han declarado estado de emergencia ante el riesgo de hielo, nieve y frío extremo. Autoridades estatales y locales han desplegado a la Guardia Nacional y coordinado recursos federales, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés), para atender rescates, fallas eléctricas y problemas de movilidad.

Vuelos cancelados y transporte aéreo

A nivel nacional, se han cancelado cerca de 10,000 vuelos, con afectaciones especialmente fuertes en Atlanta, Nueva York, Chicago y Boston. Las aerolíneas han habilitado cambios de itinerario sin penalización y advierten sobre nuevas cancelaciones si persisten las condiciones severas.

Carreteras y transporte terrestre

Autopistas clave como I-70, I-81 e I-95 registran cierres parciales y condiciones peligrosas por hielo y nieve compactada. En el sur y sureste, se prevé hasta una pulgada de hielo, lo que podría dejar rutas intransitables por varios días en ciudades como Dallas, Memphis y Charlotte.

Apagones y cortes de energía

Decenas de miles de hogares reportan suspensiones de electricidad en estados como Texas y Virginia, con riesgo de que la cifra aumente si continúa la acumulación de hielo sobre líneas y árboles. Las compañías eléctricas operan en alerta máxima, activando protocolos de emergencia para acelerar reparaciones.

Escuelas y servicios públicos

Numerosas escuelas y oficinas públicas han suspendido actividades presenciales o migrado a modalidad virtual. Gobiernos locales recomiendan evitar viajes no esenciales y mantener suministros básicos ante posibles interrupciones prolongadas.

Impacto económico de la tormenta invernal en Estados Unidos

Las interrupciones por nieve, hielo y frío extremo afectan la movilidad laboral, el consumo, los precios y la productividad, incluso en regiones sin nieve directa. El freno al transporte y la energía presiona costos a lo largo de la cadena de suministro, con efectos que pueden sentirse en días o semanas.

Cómo la tormenta puede afectar tus gastos y los precios

Energía y consumo doméstico

Durante eventos severos:

Aumenta la demanda de calefacción , presionando los sistemas eléctricos y los precios de electricidad y gas natural .

, presionando los sistemas eléctricos y los precios de . Daños a la red y costos de reparación pueden trasladarse a tarifas futuras.

El resultado para muchos hogares puede ser facturas de energía más altas, sobre todo donde hubo apagones prolongados.

Efectos en transporte, empleo y actividad económica

Transporte aéreo y terrestre

Las cancelaciones de vuelos generan pérdidas para aerolíneas, aeropuertos y sectores vinculados al turismo y los viajes de negocio. En tierra, el retraso de camiones ralentiza la entrega de mercancías, encareciendo la logística.

Empleo y servicios

Empresas de servicios públicos y mantenimiento urbano incrementan cuadrillas y horas extra, lo que eleva costos operativos. En contraste, trabajadores que dependen del transporte público o de la movilidad diaria pueden enfrentar días sin ingresos.

Quién gana y quién pierde con la tormenta invernal

Ganadores

Empresas de energía y servicios públicos , que acceden a fondos de emergencia y contratos de reparación.

, que acceden a fondos de emergencia y contratos de reparación. Tiendas de suministros de invierno y mejoras para el hogar, con mayor demanda de generadores, calefactores y equipos de emergencia.

Perdedores

Aerolíneas y aeropuertos , por ingresos perdidos y mayores costos operativos.

, por ingresos perdidos y mayores costos operativos. Transporte y logística terrestre , afectados por accidentes, retrasos y daños a flotas.

, afectados por accidentes, retrasos y daños a flotas. Negocios locales, que pierden afluencia durante cierres y días de baja movilidad.

Riesgos económicos después de la tormenta

Daños a infraestructura

La caída de postes y líneas eléctricas implica costos millonarios en reparaciones y menor actividad económica local mientras se restablecen servicios.

Presión sobre precios y suministros

Los retrasos logísticos pueden provocar escasez temporal, especialmente de alimentos frescos, con presiones al alza en precios.

Cómo me afecta esta tormenta como consumidor en EE.UU.

Facturas de energía más altas

Cancelaciones y retrasos de viajes

Mayor costo y menor disponibilidad de transporte

Posibles aumentos de precios en algunos bienes

Preguntas clave sobre la tormenta invernal en EE.UU.

¿Por qué una tormenta invernal provoca apagones en EE.UU.?

Por la acumulación de hielo y nieve que daña líneas eléctricas y eleva la demanda de energía.

¿La tormenta puede subir los precios de la energía?

Sí. El mayor consumo y las reparaciones presionan costos de electricidad y gas.

¿Por qué se cancelan tantos vuelos durante una tormenta de nieve?

Por pistas congeladas, visibilidad reducida y restricciones de seguridad.

¿Puede afectar mi trabajo un apagón o el cierre de carreteras?

Sí, especialmente si dependes de energía o transporte para laborar.

¿Suben los precios de los alimentos tras una tormenta invernal?

Pueden subir si los retrasos afectan la distribución.

Conclusión

La tormenta invernal que cruza Estados Unidos ya muestra un impacto económico real. Desde energía y transporte hasta consumo y empleo, sus efectos pueden sentirse en el bolsillo de millones de hogares. El alcance final dependerá de la duración del evento y del nivel de daño a la infraestructura crítica.

