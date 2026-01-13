La inflación en EE.UU. cerró 2025 en 2.7% interanual: impacto en los hogares en 2026

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés) publicó este martes el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC en inglés) correspondiente a diciembre de 2025. Los datos revelan que la inflación interanual se situó en el 2.7%, una cifra que, aunque es moderada respecto a los picos de años anteriores, confirma que el costo de vida sigue presionando la economía de las familias trabajadoras, especialmente dentro de la comunidad latina.

Los precios al consumidor subieron 0.3% en diciembre con respecto al mes anterior, según informó el Departamento de Trabajo el martes, al igual que en noviembre. Excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes subieron 0.2%, igualando también la cifra de noviembre. De acuerdo con expertos, el ritmo que presenta el aumento de los precios acercaría a la inflación al objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed).

Este reporte es el primero que ofrece una visión completa tras las distorsiones causadas por el cierre gubernamental de 43 días que afectó la recolección de datos a finales del año pasado. Para los residentes hispanos, que destinan una proporción mayor de sus ingresos a gastos básicos, estas cifras reflejan una preocupante realidad diaria al acudir a los supermercados y estaciones de servicio para adquirir sus productos básicos para la supervivencia.

Radiografía de los precios: ¿Dónde se siente el impacto?

A pesar de que la inflación general se mantuvo en el 2.7%, el análisis detallado muestra áreas de preocupación específica para el presupuesto familiar:

Alimentos y energía: Los precios de los alimentos registraron un aumento del 2.6% anual. Sin embargo, el sector energético fue el que mostró mayor volatilidad, con un incremento del 4.2% impulsado por el gas natural (+9.1%) y en energía (+11.3%). Estos aumentos golpean directamente a quienes viven en estados con inviernos crudos y dependen de estos servicios para la calefacción.

Vivienda (Shelter): El costo del alquiler y la vivienda subió un 3.0%. Aunque es una desaceleración frente a meses anteriores, se mantiene como uno de los factores más importantes que drenan los ahorros de las familias latinas, que siguen padeciendo el efecto de mercados inmobiliarios con poca oferta y precios elevados en áreas urbanas.

El costo del alquiler y la vivienda subió un . Aunque es una desaceleración frente a meses anteriores, se mantiene como uno de los factores más importantes que drenan los ahorros de las familias latinas, que siguen padeciendo el efecto de mercados inmobiliarios con poca oferta y precios elevados en áreas urbanas. Transporte y otros servicios: El encarecimiento de los seguros de autos y el mantenimiento de vehículos sigue presionando a las personas que dependen de sus coches para trasladarse a sus empleos.

La encrucijada persiste para la Reserva Federal (Fed)

La cifra del 2.7% coloca a la Reserva Federal en una posición defensiva. Aunque el banco central ha realizado tres recortes de tasas consecutivos para evitar un enfriamiento excesivo del mercado laboral, la inflación aún no alcanza el objetivo oficial del 2%.

La tensión política también ha entrado en juego. La administración del presidente Donald Trump ha presionado públicamente para que la Fed acelere el recorte de las tasas de interés, argumentando que los aranceles y las nuevas políticas comerciales están bajo control.

Sin embargo, economistas y miembros de la Fed han advertido que la independencia de la institución es vital para evitar que la inflación se dispare nuevamente. Para la comunidad, esto significa que el costo de los préstamos (hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos de auto) podría mantenerse elevado, en lugar de reducirse tan rápido como se esperaba.

Recomendaciones estratégicas para la comunidad latina

Ante un panorama donde los precios se han ‘estancado’ en niveles altos, la planificación financiera es la mejor defensa:

Revisión del presupuesto de energía: Con el alza en el gas natural, es recomendable buscar programas de asistencia energética (LIHEAP) o planes de pago fijo con las compañías de servicios para evitar facturas sorpresa ante el aumento de consumo por el invierno Cautela con el crédito: Dado que la Fed podría hacer una pausa en los recortes de tasas debido a la persistencia de la inflación subyacente (core inflation en 2.6%), las tasas de las tarjetas de crédito seguirán siendo elevadas. Prioriza el pago de deudas con intereses variables Monitoreo del mercado laboral: La Fed está vigilando de cerca el empleo. Para los latinos, esto resalta la importancia de la capacitación continua y la búsqueda de estabilidad laboral en sectores resilientes de la economía

El cierre de 2025 con una inflación del 2.7% indica que la batalla contra el alto costo de vida no ha terminado. Si bien hemos superado lo peor de la crisis inflacionaria post-pandemia, el 2026 mantiene las dificultades económicas con las que cerró el año pasado. La combinación de una inflación persistente y las tensiones entre la Casa Blanca y la Reserva Federal exige que las familias hispanas mantengan una vigilancia estrecha sobre sus finanzas y se informen a través de fuentes oficiales.

