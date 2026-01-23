Tormenta invernal dispara los precios del gas natural en EE.UU.: cómo impacta en energía, consumo y facturas en 2026

Una tormenta invernal extrema que avanza por amplias zonas de Estados Unidos está provocando un fuerte aumento en los precios del gas natural, presionando las facturas de gas y electricidad, el consumo familiar y los costos de empresas en pleno inicio de 2026.

¿Dónde impacta con más fuerza la tormenta invernal de 2026 en EE.UU.?

Una tormenta invernal histórica, impulsada por un choque entre un vórtice polar extremadamente frío y un sistema de baja presión en los niveles superiores de la atmósfera, se está extendiendo por una enorme franja de Estados Unidos y amenaza con provocar nieve, hielo y un descenso brusco de las temperaturas en gran parte del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional y diversas proyecciones climáticas, este evento —a veces llamado Winter Storm Fern por los pronosticadores— podría afectar a más de 230 millones de personas, es decir, alrededor de dos tercios de la población estadounidense.

La tormenta comenzó a formarse el viernes 23 de enero en las llanuras del sur y el suroeste del país, desde Nuevo México y el sur de las Montañas Rocallosas, y ha ido desplazándose gradualmente hacia el noreste y el Atlántico medio. Se espera que sus efectos se prolonguen desde mediados de semana hasta el fin de semana, con condiciones peligrosas que podrían persistir varios días, incluidos periodos de nieve intensa, hielo acumulado y temperaturas bajo cero.

Zonas con mayor impacto

Regiones del sur y las llanuras centrales: Estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana y Mississippi enfrentan acumulaciones de hielo y aguanieve, con riesgo de cortes de energía y carreteras resbaladizas

Estados como enfrentan acumulaciones de hielo y aguanieve, con riesgo de Medio Oeste y Montana / Dakotas: Aquí se esperan temperaturas extremadamente frías , con sensaciones térmicas en algunos días que podrían caer por debajo de -40 °F en puntos como las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste

Aquí se esperan , con sensaciones térmicas en algunos días que podrían caer en puntos como las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste Noreste y Atlántico medio: Ciudades como Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston podrían recibir más de 10 a 20 pulgadas de nieve, con temperaturas máximas que apenas superen los pocos grados por encima de cero incluso durante el día

Ciudades como podrían recibir más de con temperaturas máximas que apenas superen los pocos grados por encima de cero incluso durante el día Sureste: En zonas más al sur, como Georgia y las Carolinas, se espera que la tormenta traiga una mezcla de nieve, hielo y lluvia helada, lo que complica las condiciones de viaje

Este sistema es más extenso y severo que la mayoría de las tormentas invernales típicas, no solo por la cantidad de nieve, sino por la amplitud geográfica que cubre y la duración prevista de la ola de frío asociada. En muchas áreas, las temperaturas se mantendrán bajo cero durante gran parte del fin de semana y parte de la próxima semana, incluso después de que la nieve haya dejado de caer en forma abundante.

Temperaturas estimadas y duración

Temperaturas mínimas: En regiones del Medio Oeste y el norte, las lecturas podrían situarse entre -20 °F y -40 °F con el “wind chill” o sensación térmica más baja debido al viento

En regiones del Medio Oeste y el norte, las lecturas podrían situarse entre con el “wind chill” o sensación térmica más baja debido al viento Máximas durante el día: En el noreste y partes del Atlántico medio, las máximas durante la tormenta podrían permanecer muy por debajo del punto de congelación , manteniendo condiciones de hielo después de las nevadas

En el noreste y partes del Atlántico medio, las máximas durante la tormenta podrían permanecer , manteniendo condiciones de hielo después de las nevadas Duración: La tormenta comenzó el viernes 23 de enero y se espera que sus efectos —nieve, hielo y frío extremo— se extiendan hasta el fin de semana y posiblemente más allá, con alerta activa de varios días para miles de millas a lo largo del país.

¿Por qué la tormenta invernal está elevando los precios del gas natural en EE.UU.?

Las temperaturas bajo cero disparan la demanda de gas natural para calefacción residencial y generación eléctrica. Cuando millones de hogares encienden la calefacción al mismo tiempo, el sistema energético entra en tensión.

Aunque Estados Unidos es uno de los mayores productores de gas natural del mundo, el problema no es solo la oferta total, sino la capacidad de distribución y almacenamiento en picos de consumo. Durante tormentas severas, incluso pequeñas interrupciones logísticas o técnicas pueden empujar los precios al alza en los mercados mayoristas.

El resultado: el precio del gas natural sube en cuestión de días, y ese incremento termina reflejándose, directa o indirectamente, en el bolsillo del consumidor.

¿Qué factores explican el alza del gas natural en 2026?

Además del frío extremo, confluyen varios elementos económicos clave:

Mayor demanda estacional por calefacción y electricidad

por calefacción y electricidad Inventarios más ajustados tras inviernos previos con alto consumo

tras inviernos previos con alto consumo Infraestructura energética bajo presión en regiones clave

en regiones clave Volatilidad en los mercados energéticos, sensibles al clima extremo

Este contexto hace que el gas natural sea especialmente vulnerable a eventos climáticos, provocando picos de precios más rápidos y pronunciados que en años anteriores.

¿Cómo afecta el aumento del gas natural a las facturas de energía?

Para el consumidor promedio en EE.UU., el impacto se siente de dos formas:

Facturas de calefacción más altas, especialmente en hogares que usan gas natural directamente Incrementos en la factura eléctrica, ya que una parte importante de la electricidad se genera con gas

En los estados más afectados por el frío, los hogares pueden enfrentar facturas significativamente más elevadas durante varias semanas. Para familias de ingresos medios y bajos, esto implica destinar una mayor parte del presupuesto mensual a energía y reducir gasto en otros rubros.

¿El alza del gas natural puede subir otros precios al consumidor?

Sí. El impacto económico indirecto es relevante. El gas natural no solo calienta hogares; también es un insumo clave para:

Transporte y logística

Producción industrial

Comercios y restaurantes

Servicios públicos y municipales

Cuando los costos energéticos suben, muchas empresas trasladan parte de ese aumento a los precios finales. Esto puede traducirse en mayores precios en alimentos, servicios y productos básicos, reforzando presiones inflacionarias a corto plazo.

¿Qué impacto tiene el encarecimiento del gas natural en EE.UU. e inversión?

El impacto en el consumo es mixto:

Sectores energéticos y de servicios públicos pueden beneficiarse de mayores ingresos.

pueden beneficiarse de mayores ingresos. Pequeñas empresas, especialmente en comercio y servicios, enfrentan costos más altos que pueden frenar contrataciones o inversiones.

Para muchas compañías, el aumento del precio del gas natural obliga a revisar presupuestos, retrasar expansiones o ser más cautelosas con nuevas contrataciones, especialmente en regiones donde la energía representa una parte importante de los costos operativos.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con los precios altos del gas natural?

Ganadores

Empresas productoras y distribuidoras de gas natural

Estados con fuerte actividad energética

Proveedores de servicios energéticos

Perdedores

Consumidores residenciales con altos costos de calefacción

Pequeños negocios con márgenes ajustados

Industrias intensivas en energía

Desde la perspectiva del lector en EE.UU., el mayor riesgo está en la pérdida de poder adquisitivo durante los meses más fríos del año.

¿Los precios del gas natural bajarán o seguirán altos tras el invierno?

Históricamente, los precios del gas natural tienden a moderarse cuando disminuye la demanda invernal. Sin embargo, varios factores pueden prolongar la presión:

Inventarios reducidos tras el invierno

Nuevos eventos climáticos extremos

Mayor uso de gas para generación eléctrica

Esto sugiere que, aunque los precios podrían bajar hacia la primavera, la volatilidad seguirá presente en 2026.

¿Qué significa esto para el consumo y la economía local?

El aumento de las facturas energéticas tiene un efecto claro:

Menor gasto en ocio, comercio y servicios

Prioridad a gastos esenciales como renta y alimentos

Impacto más fuerte en comunidades vulnerables

A nivel local, esto puede desacelerar la actividad económica en barrios y ciudades donde el consumo depende del ingreso disponible de los hogares.

Preguntas clave / FAQ

¿Por qué suben los precios del gas natural cuando hay tormentas invernales?

Porque el frío extremo dispara la demanda de calefacción y presiona la oferta y distribución.

¿Cómo afecta el precio del gas natural a la factura de luz y calefacción?

Eleva directamente el costo del gas y encarece la electricidad generada con este combustible.

¿Cuánto puede durar el aumento del gas natural en EE.UU.?

Puede extenderse durante todo el invierno y moderarse en primavera, según la demanda y el clima.

¿Quién se beneficia del alza del gas natural en Estados Unidos?

Principalmente las empresas productoras y distribuidoras de energía.

¿El aumento del gas natural puede provocar más inflación?

Sí, al elevar costos empresariales que se trasladan a precios al consumidor.

Conclusión

La tormenta invernal de 2026 ha puesto en evidencia la sensibilidad del sistema energético de Estados Unidos al clima extremo. El aumento de los precios del gas natural ya impacta en las facturas de energía, el consumo familiar y las decisiones de empresas. Aunque el alivio podría llegar con el fin del invierno, el escenario apunta a presiones persistentes en precios y consumo, con efectos desiguales según región, nivel de ingresos y sector económico.

