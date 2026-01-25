Adamari López muestra qué lleva en su maleta cuando va de viaje

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, mostró en su perfil de Facebook todo lo que lleva en su maleta cuando se va de viaje, una oportunidad para que su público conozca detalles más cercanos de la boricua cuando asume una nueva aventura.

En la publicación, la conductora del programa Desiguales fue mostrando distintos artículos que son infaltables para ella cuando quiere descubrir un destino.

Entre las cosas que mostró, estuvo un cepillo, un power bank, un traje de baño negro y un kit viajero con varios productos de belleza.

“Tengo que me dio el dentista el hilo dental, tengo para quitarme el esmalte de las uñas si se me desgastan, peinillas, mascarillas, para los oídos, de todo un poquito”, contó la boricua.

Una característica que tiene el equipaje de Adamari López es que organiza todo por paquetes para que le sea más fácil encontrar sus cosas.

Algo esencial, según contó, son las chancletas, pues no le gusta estar descalza en ninguna parte.

La conductora de TV dijo que es muy precavida y por eso lleva todo un set de maquillaje por si acaso su maquilladora no se presenta y le toca salir en pantalla.

Adamari López mostró también mucha de la ropa que lleva en este tipo de viajes para lucir espectacular en su trabajo o en las salidas que tiene previstas.

Los usuarios reaccionaron a esta publicación y le dejaron cientos de mensajes. Algunos de los que se leyeron fueron: “Lo veo y no lo creo, ¿cómo te cabe tantooo, en mi caso no podría cerrar la maleta”, “¿Tanto paquete no ocupa más espacio en la maleta?”.

Otros afirmaron: “Súper organizada. Así me pasa a mí, todo en bolsas y ordenado”, “No sé cómo puedes meter tantas cosas en una maleta”.

