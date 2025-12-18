Adamari López y sus secretos para mantener radiante la piel de su rostro

Adamari López, presentadora puertorriqueña de televisión, mostró en su página de Facebook uno de los secretos que usa para mantener un rostro lozano.

Antes de acostarse, la boricua limpia su rostro y además se pone una mascarilla hidratante para ayudar a su piel. En la grabación mostró los movimientos que hace para lograr un resultado ideal, ya que cubrió también parte de su cuello.

En la descripción de la publicación, la conductora del programa Desiguales dijo: “Quería contarles que una de las cosas que yo aplico siempre en mi rutina nocturna, limpiar bien mi cara con una esponja hasta que no quede ningún residuo de maquillaje o algún producto. Al inicio notan que dejo bastante tiempo la esponja, porque estaba dura y la estaba suavizando con agua tibia ¿Quieren que les muestre la mascarilla que usé?”.

Además, dijo que se quita el exceso de agua con una toalla desechable para luego ponerse la mascarilla hidratante.

La boricua comentó que esto lo hace todos los días, debido al constante uso de maquillaje en su rostro.

Hace unos días, Adamari López mostraba también uno de los tratamientos que se hace en Miami para el cuidado de su piel.

Adamari López y sus tratamientos de belleza para cuidar su rostro

En esta oportunidad le hicieron una técnica de microaguja que según la doctora que le atiende es uno de los que le asienta mejor a la ex del bailarín español Toni Costa.

“Le vamos a aplicar los famosos exosomas, pero esos exosomas no nada más hacen su trabajo, sino que también tienen nutrición”, afirmó la especialista.

La famosa constantemente se aplica tratamientos para su piel, demostrando que es muy insistente con su autocuidado.

“No sé ustedes pero a mí todo lo que es cuidado de la piel, me encanta y cuando me toca el día de consentirme me lo disfruto mucho”, explicó la puertorriqueña.

