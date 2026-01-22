Adamari López habla de las razones por las que no ha tenido nuevo novio

Adamari López, actriz puertorriqueña, habló de su situación sentimental en una entrevista con el periodista dominicano Tony Dandrades, quien le preguntó cómo está su corazón luego de varios años de haber terminado con el bailarín español Toni Costa.

“Ada, ¿cómo está el corazón?”, le preguntó en la conversación que fue publicada en el canal de YouTube del comunicador. Ante la interrogante, la conductora del show Desiguales, transmitido por Univision le contestó con una sola palabra: “Solito”.

Tony no le creyó y la boricua le explicó las razones por las que no ha querido involucrarse con algún hombre en estos momentos.

“Pretendientes hay, pero no quiere decir que mi corazón esté ocupado”, dijo.

La presentadora de TV dijo que ahora es un poco desconfiada y que piensa mucho en su niña. “Me da mucho miedo, a lo mejor, tener una pareja, obviamente tendría que saber escoger bien, pero me da miedo traer a una persona a mi hogar que al final no es el padre de la niña. No sé qué mañas pueda tener en lo que voy en el proceso de conocerlo”, destacó.

Adamari López agregó que todo esto la hace estar cerrada, al menos por ahora, al amor.

La famosa comentó que quiere a un hombre con valores, principios, que sea seguro de sí mismo y se respete. “Pienso que si se respeta, también me va a respetar a mí. No quiero una relación por tenerla, por estar con un hombre; quiero una familia. Siempre he querido una familia y quiero una persona que me complemente”.

La ‘Chaparrita de Oro’ señaló que quiere alguien con quien quiera viajar, quedarse en casa, pero en especial disfrutar la vida.

Con estas declaraciones, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dejó claro que aunque no siente que sea el momento para establecer una relación, sí tiene muy identificadas las características que quiere que tenga su próxima pareja.

Sigue leyendo:

· Los detalles del viaje de Adamari López por Europa junto a su familia

· Publican adelanto de ¿Quién Caerá Kids?, show en el que Alaïa debutará como conductora con Adamari López

· Adamari López y sus secretos para mantener radiante la piel de su rostro