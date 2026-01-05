Los detalles del viaje de Adamari López por Europa junto a su familia 

A Adamari López le encantan las aventuras y por eso comenzó el año viajando. En esta oportunidad, eligió Europa para disfrutar de unos días de descanso junto a su hermana Adalin y su hija Alaïa Costa-López, fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa.

En un video que subió la presentadora puertorriqueña en Facebook, dijo que se sentía muy feliz de comenzar esta travesía junto a sus familiares.

La primera parada fue Alemania, pero explicó que también visitarán Austria, República Checa y Hungría. “Así que bueno, a disfrutar se ha dicho”, comentó la Chaparrita de Oro, como también es conocida en la industria del entretenimiento.

En un primer video, la boricua mostró varios lugares turísticos de la ciudad, que según comentó disfrutó muchísimo por la imponente arquitectura que tienen. “Caminando, miren qué belleza, súperlindo. Vamos a entrar a la catedral, es enorme, es bellísima”, dijo la famosa sobre la catedral de la ciudad alemana de Bamberg.

Adamari López se mostró admirada por los espectaculares paisajes, al igual que los detalles que encontró en su recorrido, como maquetas y señalizaciones en las que explican datos importantes de los sitios emblemáticos.

Su hija también se mostró muy contenta por el recorrido que hicieron en esta localidad.

Luego, la famosa conductora de TV se mostró caminando por Bamberg, una ciudad conocida por su cerveza, una bebida que Adamari prefirió no probar. “Dicen que después de la tercera es que la cerveza está buena”, dijo.

Los seguidores de la famosa se mostraron muy contentos con las imágenes que le compartieron y varios le reaccionaron con mensajes como: “Acabo de hacer ese viaje en barco, por los tres ríos. Es un sueño hecho realidad. Alemania me sorprendió. Abrígate porque hace mucho frío en esta época”, “Y yo estoy planeando uno para mayo, ahora tomé idea de ustedes. Lo voy a hacer en barco yo iba a ir a Alemania y a Praga. Ahora voy a ir a Alemania, a Praga, ya Hungría si Dios quiere gracias a todas las ideas que me han dado y quiero hacerlo en barco”.

Sigue leyendo:

· Adamari López rechaza el hate hacia Fátima Bosch: “Basta de hacerle mala cara”

· Adamari López aclara malentendido tras el video viral con Ángela Aguilar

· Adamari López revela una curiosidad de su pasado amoroso: “Tengo fotos de todos los ex”