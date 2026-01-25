Cuál es la mejor edad para cobrar los beneficios de jubilación

Elegir cuándo empezar a cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social es una de las decisiones financieras más importantes de la vida. Aunque muchas personas se guían por la intuición o por la necesidad inmediata de ingresos, los datos muestran que esperar suele traducirse en más dinero total y en pagos mensuales más sólidos durante toda la jubilación.

Lo que la gente hace vs. lo que dicen los números

La mayoría de los jubilados solicita sus beneficios apenas cumple los requisitos o poco después.

Sin embargo, un estudio de 2019 de United Income simuló miles de escenarios y encontró una brecha clara entre el comportamiento real y la decisión óptima desde el punto de vista financiero.

En promedio, quienes cobraron demasiado pronto dejaron sobre la mesa alrededor de $110,000 en ingresos totales del Seguro Social a lo largo de su vida.

Solo entre 4% y 5% de los jubilados esperó hasta los 70 años, aun cuando el análisis mostró que más de la mitad habría recibido más dinero total si hubiera retrasado el cobro hasta esa edad.

El impacto no es menor: elegir la edad correcta habría aumentado el poder de gasto del hogar en 17% en promedio, y en muchos casos los ingresos durante los 70 y 80 años habrían sido 25% más altos.

Estudios que confirman que esperar suele convenir

Investigaciones del Boston College Center for Retirement Research coinciden en que el aumento anual cercano al 8% por retrasar el cobro hace que, especialmente para personas con ingresos medios y altos, los 70 años sean la opción más rentable.

Un análisis de 2022 del National Bureau of Economic Research llegó a conclusiones similares.

El estudio encontró que la mayoría de los trabajadores de entre 45 y 62 años estaría mejor si espera más allá de los 65, y que más del 90% obtendría mayores beneficios totales si espera hasta los 70.

Según esa investigación, el jubilado promedio perdió alrededor de $182,000 en capacidad de gasto a lo largo de la jubilación por cobrar antes de tiempo.

Además, uno de cada diez hogares dejó de percibir más de $26,000 al año en ingresos durante su retiro.

Por qué retrasar el cobro aumenta el pago de por vida

Una vez alcanzada la edad plena de jubilación, la Social Security Administration (SSA, por sus siglas en inglés) otorga créditos por jubilación diferida por cada mes que se retrasa el cobro, hasta los 70 años.

Estos créditos equivalen a aproximadamente 8% adicional por cada año de espera.

En la práctica, esto significa que un beneficio mensual de $2,000 a la edad plena puede subir a unos $2,480 si se espera hasta los 70, y ese monto más alto se paga de por vida.

En contraste, cobrar antes reduce el beneficio de forma permanente. Para muchas personas, solicitarlo a los 62 implica un recorte cercano al 30%.

Por ejemplo, un beneficio estimado de $1,000 a los 67 años se reduce a unos $700 si se cobra a los 62, y todos los ajustes por costo de vida futuros se calculan sobre esa base más baja.

Entonces, ¿cuál es la mejor edad?

Para personas con salud promedio y finanzas estables, la evidencia apunta a que esperar hasta los 70 años suele maximizar el ingreso total y ofrecer mayor tranquilidad a largo plazo.

Aun así, cada caso es distinto y factores como salud, expectativas de vida y otras fuentes de ingreso deben considerarse antes de tomar la decisión final.

