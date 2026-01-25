El Barcelona gana al Real Oviedo con autoritario 3-0 y se apropia de la cima de LaLiga

El FC Barcelona volvió a lo más alto de LaLiga tras imponerse con autoridad 3-0 al Real Oviedo, en un partido en el que resolvió el trámite en la segunda mitad y aprovechó los errores defensivos del conjunto asturiano. El triunfo le permite al equipo azulgrana tomar una ventaja de un punto sobre el Real Madrid en la clasificación.

El encuentro comenzó con mayores dificultades de las previstas para el equipo dirigido por Hansi Flick, que presentó un once con cinco modificaciones pensando en el compromiso europeo ante el Copenhague. Durante la primera mitad, el Barcelona careció de fluidez y precisión, ante un Real Oviedo bien ordenado, intenso en la presión y dispuesto a cortar el ritmo del juego local.

El conjunto visitante, bajo la conducción de Guillermo Almada, logró incomodar al Barça y resistió el dominio territorial, incluso generando peligro a través de transiciones rápidas, lo que le permitió llegar al descanso con el marcador sin goles.

La historia cambió tras el reinicio. Al minuto 52, la presión alta de Lamine Yamal forzó un error de David Carmo, que Dani Olmo aprovechó para abrir el marcador. Apenas cinco minutos después, Raphinha amplió la ventaja tras interceptar un pase corto de David Costas y definir con un remate sutil ante la salida del portero.

El golpe definitivo llegó con una acción individual de Lamine Yamal, quien selló la goleada con una espectacular chilena luego de un centro bombeado de Olmo para el 3-0 final. A partir de allí, el Barcelona controló el partido sin mayores sobresaltos, incluso bajo la intensa lluvia que acompañó el cierre del encuentro.

Con esta victoria, el Barcelona reafirma su buen momento en la liga y se mantiene como líder del campeonato. El Real Oviedo, en tanto, se marchó sin puntos en su regreso al Camp Nou después de 25 años y continúa en el fondo de la tabla, pese a la imagen competitiva mostrada durante buena parte del compromiso.

Sigue leyendo:

·Ter Stegen rompe el silencio tras su salida del Barça: “Ha sido muy duro”

·Dirigente de federación alemana de fútbol propone boicot al Mundial 2026 por culpa de Donald Trump

·Miguel Borja no fichará por Cruz Azul: “Quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”