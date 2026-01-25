Hochul exige la renuncia de Kristi Noem tras el asesinato en Minneapolis

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió este domingo la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el despido del jefe de Aduanas y Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, tras la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minneapolis.

Hochul sostuvo que Noem “ha perdido su derecho a liderar” el Departamento de Seguridad Nacional y pidió al presidente Donald Trump que la destituya de inmediato.

“Le pido que renuncie como secretaria de Seguridad Nacional o que Donald Trump haga lo correcto y simplemente la despida”, declaró.

De no hacerlo, añadió, la funcionaria debería enfrentar un proceso de destitución o juicio político.

La gobernadora responsabilizó directamente a la conducción del departamento por lo ocurrido y acusó a Noem de fomentar una cultura de violencia dentro de las agencias federales.

“Ha demostrado un profundo desprecio por la vida humana y ha creado una cultura donde la gente se siente descontrolada al manejar sus encuentros con la gente de este país”, afirmó.

En la misma línea, Hochul señaló que Gregory Bovino, a quien identificó como uno de los responsables de liderar y defender estas operaciones, también debería ser removido de su cargo por su papel en la intensificación de los operativos migratorios.

Rechaza la versión oficial

Las declaraciones se produjeron tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, quien, según la gobernadora, fue abatido por agentes federales en plena vía pública. Hochul lo identificó como enfermero de cuidados intensivos y destacó que su labor profesional estaba orientada a salvar vidas.

De acuerdo con su relato, videos del hecho muestran a Pretti intentando ayudar a una mujer cuando agentes federales la derribaron. “En cuestión de segundos, los agentes federales lo tiraron al suelo y le dispararon una ráfaga de balas en una acera pública de Estados Unidos”, sostuvo.

Hochul rechazó la versión del gobierno federal, que justificó el uso de la fuerza y aseguró que la víctima representaba una amenaza.

“Este enfermero, con solo su celular en la mano, que intentaba matarlos, esa es su historia. Pero cualquiera que haya visto este horrible video sabe que es una mentira descarada”, afirmó.

La gobernadora insistió en que Pretti no era una amenaza y que se trataba de un civil ejerciendo su derecho a protestar. “No se trata de una amenaza que debiera ser neutralizada. Era un civil ejerciendo su libre derecho a protestar”, declaró.

Denuncia “patrón mortal”

Durante su intervención, Hochul vinculó el caso con otros episodios recientes relacionados con operativos migratorios y denunció un “patrón mortal” en el uso de la fuerza por parte de agentes federales.

Aseguró que en los últimos meses se han registrado múltiples detenciones de ciudadanos estadounidenses y muertes bajo custodia federal.

También criticó que, tras estos hechos, se impida que autoridades estatales realicen investigaciones completas. “Cuando los agentes federales usan fuerza letal contra civiles y luego impiden que las autoridades estatales investiguen a fondo, se violan los principios básicos de una democracia”, afirmó.

Hochul concluyó señalando que nadie está por encima de la ley, incluidos los funcionarios federales y el presidente de Estados Unidos.

