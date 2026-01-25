Los Obama califican el asesinato de Alex Pretti como una “llamada de atención” para EE.UU.

El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama afirmaron este domingo que el asesinato de Alex Pretti, ocurrido durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minneapolis, debe ser “una llamada de atención para todos los estadounidenses”, sin importar su afiliación política.

En un comunicado conjunto, la pareja expresó que la muerte del hombre representa “una tragedia desgarradora” y advirtió que el caso refleja cómo “muchos de nuestros valores fundamentales como nación están cada vez más bajo ataque”.

“El asesinato de Alex Pretti es una tragedia que rompe el corazón. También debería ser una llamada de atención para todos los estadounidenses, independientemente del partido, de que muchos de nuestros valores centrales como nación están siendo cada vez más vulnerados”, señalaron.

Pretti, residente de Minneapolis y enfermero en una unidad de cuidados intensivos, murió el sábado tras recibir varios disparos durante un operativo de agentes federales, luego de que intentara interponerse entre funcionarios migratorios y personas que protestaban contra esas acciones.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el hombre fue rodeado por varios agentes, forcejeado y posteriormente baleado mientras permanecía en el suelo. En las grabaciones no se observa que Pretti portara un arma.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró posteriormente que la víctima llevaba un arma semiautomática y cargadores, mientras que la secretaria del departamento, Kristi Noem, lo acusó de “terrorismo doméstico” y sostuvo que “atacó a los agentes” con la intención de causarles daño.

Cuestionan la versión oficial

Sin embargo, los Obama cuestionaron directamente la versión ofrecida por el gobierno federal y afirmaron que las explicaciones públicas no se basan en investigaciones serias.

“En lugar de tratar de imponer disciplina y rendición de cuentas sobre los agentes desplegados, el presidente y los funcionarios actuales parecen ansiosos por escalar la situación, ofreciendo explicaciones públicas sobre los tiroteos del señor Pretti y de Renee Good que no están informadas por ninguna investigación seria y que parecen estar directamente contradichas por la evidencia en video”, indicaron.

En su mensaje, los Obama reconocieron que los agentes federales y de inmigración desempeñan una labor compleja, pero subrayaron que la ciudadanía espera que actúen dentro del marco legal.

“Los estadounidenses esperan que cumplan con sus funciones de manera legal y responsable, y que trabajen junto —y no en contra— de las autoridades estatales y locales para garantizar la seguridad pública”, señalaron.

No obstante, afirmaron que eso no es lo que actualmente ocurre en Minnesota. “De hecho, estamos viendo lo contrario”, añadieron.

Apoyan las manifestaciones

El comunicado también hace referencia a las operaciones migratorias recientes, que han generado protestas y fuertes críticas en distintas partes del país. Según los Obama, durante semanas la población ha reaccionado con indignación ante “el espectáculo de reclutas enmascarados de ICE y otros agentes federales actuando con impunidad”.

Indicaron que estas tácticas “parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense”, y recordaron que incluso el exjefe legal del DHS durante la primera administración de Donald Trump las calificó como “vergonzosas, ilegales y crueles”.

Para la pareja, estas acciones sin precedentes ya han tenido consecuencias fatales, con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Alex Pretti y Renee Good.

“Esto tiene que parar”, afirmaron de forma tajante.

Los Obama instaron a la actual administración a reconsiderar su estrategia tras el más reciente fallecimiento y a buscar una coordinación real con las autoridades locales.

“Esperamos que, después de esta tragedia, los funcionarios del gobierno reconsideren su enfoque y comiencen a encontrar formas de trabajar constructivamente con el gobernador Walz, el alcalde Frey y las policías estatales y locales, para evitar más caos y alcanzar objetivos legítimos de aplicación de la ley”, indicaron.

Finalmente, el expresidente y la exprimera dama expresaron su respaldo a las manifestaciones pacíficas que se han registrado en Minneapolis y en otras ciudades del país.

“Cada estadounidense debería apoyar y encontrar inspiración en la ola de protestas pacíficas. Son un recordatorio oportuno de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigirle cuentas a nuestro gobierno”, concluyeron.

