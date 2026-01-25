Jenna Ortega se pronuncia en contra de las acciones de ICE: “Es increíblemente aterrador y decepcionante”

La actriz Jenna Orga se sumó a las celebridades que alzaron la voz en contra de la violencia ejercida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante su paso por el Festival de Sundance. Estas declaraciones ocurrieron en medio de una tensión nacional provocada por un tiroteo fatal en el que pariticiparon dos funcionarios de ICE en Minneapolis y que terminó con la muerte de un enfermero de 37 años.

Ortega, de asecendencia mexicana, asistió al festival en el Park City, Utah, para presentar su cinta ‘The Gallerist’. Durante su paso por la alfombra roja, la actriz expresó su incomodidad por asistir a un evento glamoroso como el festival de Sundace mientras una situación crítica se desarrolla muy cerca de ellos.

“Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”, aseguró la actriz mexicoamericana.

Alex Pretti, un enfermero de 37 años, falleció tras recibir disparos en Minneapolis de agentes federales de inmigración. La muerte ocurrió durante una protesta en contra de las actuaciones de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha dicho que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores. Sin embargo, esta versión ha sido puesta en entredicho debido a los videos del tiroteo.

Jenna Ortega criticó quela impunidad ante las acciones violentas de los funcionarios de ICE. “La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno”, añadió Ortega.

La actriz y directora Olivia Wilde calificó de “inconcebible” la muerte de un segundo manifestante en manos de agentes de seguridad del Estado. “No me puedo creer que estemos viendo cómo asesinan a personas en la calle. Estos valientes estadounidenses que salieron a protestar contra la injusticia de estos, entre comillas, ‘agentes’ del ICE, y ver cómo los asesinan (…) es inconcebible. No podemos normalizar eso”, dijo a AFP durante su paso por el festival de Sundace para el estreno de ‘The Invite’.

Nathalie Portman portaba un pin en contra de ICE y aseguró que las acciones de los agentes migratorios son “abusivas y totalitarias”. “Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, dijo Portman a EFE.

