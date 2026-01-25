Natalie Portman critica actuación del ICE y el gobierno de Trump: ‘Es absolutamente indignante’

La actriz estadounidense Natalie Portman se mostró indignada por la violencia que se ha registrado en algunas ciudades de su país, como Minneapolis, en donde agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mataron a un hombre identificado como Alex Pretti, de 37 años.

En la alfombra roja de la película “The Gallerist”, en el Festival de Sundance, la famosa dijo a la agencia de noticias EFE: “Es un momento realmente devastador para nuestro país”.

En su opinión, el gobierno federal, pero en especial ICE, está siendo muy abusivo y totalitario. “Es absolutamente indignante y tiene que parar”, señaló.

Otras figuras del entretenimiento en los Estados Unidos, como Jenna Ortega, también han rechazado los recientes hechos registrados en Mineápolis.

La protagonista de “Merlina”, quien también forma parte de “The Gallerist”, indicó: “Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”.

¿Qué ha pasado en Minneapolis?

Este sábado, Tim Walz, gobernador de Minnesota, denunció que oficiales federales balearon fatalmente a una persona en Minneapolis. El hecho ocurrió en medio de los violentos operativos migratorios en el estado.

En sus redes sociales, el gobernador demócrata escribió: “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana”.

Además comentó que la población está cansada de este tipo de situaciones. “Minnesota está harta. Esto es indignante. El presidente (Donald Trump) debe poner fin a esta operación. Retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, afirmó.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el hombre que murió a manos del ICE portaba un arma de fuego, con lo que intentaron justificar la acción.

