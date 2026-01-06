Figuras del deporte critican a Donald Trump por invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro

La operación militar ordenada por Donald Trump en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, provocó rechazo en un sector del ámbito deportivo. Figuras como Martina Navratilova, Roberto Gómez Junco y Stefany Hernández se sumaron a las críticas contra el mandatario estadounidense.

Horas después de la incursión de las fuerzas del orden de Estados Unidos la madrugada del 3 de enero en Venezuela, la extenista checa Martina Navratilova estalló en redes sociales calificando a Trump “loco” y “criminal en serie”.

“Está absolutamente loco. Sin mencionar que esto es completamente ilegal”, escribió Navratilova en X en respuesta a un clip de Trump hablando con Fox News y asegurando que debían repetir operaciones como las de Venezuela en otros países.

Más tarde, volvió a la carga señalando a Trump de querer ser el “rey del mundo”. Desde la invasión a Venezuela, el timeline de la leyenda del tenis se llenó de noticias sobre Venezuela y la operación militar.

Posteriormente, Navratilova acusó a Trump de cometer actos criminales con la intervención en Venezuela. Además, alegó que se violaron leyes.

“Presidente de la paz, mi cu**. Trump está infringiendo más leyes que todos los presidentes anteriores juntos. ¡Un criminal en serie en tantos frentes diferentes!”, escribió en respuesta a un editorial del New York Times.

La sutil crítica de Roberto Gómez Junco

El exjugador de las Chivas del Guadalajara y ahora analista de la cadena ESPN reaccionó el domingo a la incursión ordenada por Trump en Venezuela. Aunque lo hizo de forma sutil e indirecta, sin mencionar la acción militar.

Junco se volvió tendencia en X y se enzarzó en un intercambio de comentarios con algunos internautas por su crítica a Trump. El mexicano afirmó que el mandatario justifica lo injustificable.

“Las trumpadas de siempre para tratar de normalizar lo inexplicable y explicar lo injustificado”, escribió en X mencionado directamente a Trump.

La medallista olímpica venezolana Stefany Hernández

La ciclista venezolana y medallista olímpica de bronce en Río 2016, estalló en su cuenta de Instagram a través de las stories utilizando la ironía.

“Estamos vivos. Solo nos están cayendo unas bombitas. SOS. Venezuela es paz. No war. Peace4Ever”, escribió sobre un fondo negro con letras blancas.

La atleta de 34 años no oculta su simpatía política por Nicolás Maduro y en las últimas horas su contenido en redes sociales se ha volcado hacia este asunto. Incluso, posteó una foto con el hijo del excanciller ahora apresado en Nueva York.

Periodista deportivo Alfredo Duro

El periodista deportivo español Alfredo Duro, conocido por su papel como panelista en el programa de fútbol ‘El Chiringuito’ reaccionó minutos después del ataque estadounidense en Caracas.

El comunicador, abiertamente de ideología comunista, rechazó lo que considera una agresión contra la nación y una violación del derecho internacional y los tratados.

“Ni Estados Unidos ha recibido un ataque previo por parte de Venezuela, ni existe mandato alguno del Consejo General de Seguridad de la ONU que justifique una intervención militar. Se llama violación del Derecho Internacional. Tan peligroso y tóxico como el tradicional imperialismo”, escribió.

La captura de Nicolás Maduro

El pasado sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, Estados Unidos invadió Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

El líder político que ejercía el poder de facto en Venezuela, tenía una recompensa de $50 millones de dólares por supuesto “narcoterrorismo”.

Casi al amanecer, Donald Trump anunció que fuerzas del orden de Estados Unidos lo arrestaron junto a su esposa, Cilia Flores.

Ahora son acusados por una corte del distrito sur de Nueva York de cuatro cargos. A Maduro y Flores se les señala por conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína.

También, por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.



