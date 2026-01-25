Lamine Yamal deslumbra con golazo de chilena para sentenciar el Barcelona vs. Oviedo (Video)

El FC Barcelona recuperó el liderato de LaLiga de manera contundente tras vencer 3-0 al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, y el momento más espectacular de la jornada fue el golazo de tijereta de Lamine Yamal.

Tras una primera mitad ineficaz y sin goles, el conjunto blaugrana cambió su rendimiento en el complemento y abrió la cuenta con un tanto de Dani Olmo (min. 52), seguido por un remate preciso de Raphinha cinco minutos después.

Sin embargo, la sentencia llegó en el minuto 73, cuando Yamal envió la pelota al fondo de la red con una chilena acrobática tras un centro desde la banda que encendió el Camp Nou

“Un jugador de otra galaxia”

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, calificó al joven atacante como “un jugador de otra galaxia” por la forma en que resolvió el duelo con su impresionante definición, un comentario que refleja el impacto que tiene el jugador, aún con apenas 18 años.

“Es una figura determinante en momentos de definición pese a su corta edad”, afirmó el preparador uruguayo en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Gracias a la contundente victoria y al golazo de Yamal, el Barcelona suma 52 puntos en la tabla, uno más que el Real Madrid, que había recuperado momentáneamente el liderato tras su triunfo del sábado.

Sigue leyendo:

·Jugadores del Celta se hacen virales por fiesta de disfraces parodiando la detención de Nicolás Maduro

·Pedri se lesiona y se perderá varios partidos importantes con Barcelona

·El Barcelona gana al Real Oviedo con autoritario 3-0 y se apropia de la cima de LaLiga