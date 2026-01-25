Luigi Mangione reaparece con nuevo look en audiencia federal en Nueva York

Luigi Mangione reapareció el viernes en un tribunal federal de Manhattan con una imagen distinta: barba crecida y barbijo, un cambio de aspecto que no pasó desapercibido durante la última audiencia por el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

Durante la comparecencia, la jueza federal Margaret Garnett fijó para el próximo 8 de septiembre el inicio del proceso de selección del jurado en el caso federal, informó The New York Post.

Doce residentes de Nueva York serán los encargados de decidir si Mangione es culpable del homicidio ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando Thompson fue atacado por la espalda a las afueras de una conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare en Midtown Manhattan.

Mangione, de 27 años, graduado de la Universidad de Pensilvania y originario de Maryland, se presentó ante el tribunal con grilletes en los pies y vestido con un mono de prisión color canela sobre una camiseta blanca de manga larga.

A court sketch of Luigi Mangione from today's federal case hearing. He wore his jail clothes and he had a beard. pic.twitter.com/9yIHwaj1UT — Luigi Archive (@LuigiArchive_) January 24, 2026

Permaneció en silencio y tomó notas mientras se desarrollaba la audiencia, sentado en la mesa de la defensa.

La jueza Garnett también informó que antes de septiembre resolverá si autoriza o no a los fiscales a solicitar la pena de muerte en el proceso federal. Por ahora, no se ha establecido una fecha para el juicio en el caso estatal paralelo que enfrenta en Nueva York.

Los posibles jurados serán seleccionados en Manhattan, El Bronx y varios condados del norte del estado, incluyendo White Plains y zonas del Valle del Hudson.

La audiencia del viernes se extendió por unos 90 minutos y se centró en la legalidad de un registro policial realizado en Altoona, Pensilvania, donde Mangione fue detenido en un McDonald’s cinco días después del crimen.

Según The New York Post, la defensa busca excluir pruebas encontradas en la mochila del acusado, entre ellas el arma que presuntamente se utilizó en el asesinato y un cuaderno en el que el joven habría detallado un plan para atacar a Thompson.

En ese cuaderno, de acuerdo con los fiscales, el acusado escribió frases en las que criticaba al sector de la salud y justificaba la violencia contra sus directivos.

El subjefe del Departamento de Policía de Altoona, Nathan Snyder, declaró ante el tribunal y respondió preguntas tanto del juez como de la fiscalía y la defensa. Al cierre de la sesión, Garnett calificó la audiencia como “muy útil”, aunque no emitió un fallo inmediato.

Asimismo, los abogados de Mangione han solicitado la exclusión de esas mismas pruebas en el proceso estatal. El juez de ese caso, Gregory Carro, anunció que dará a conocer su decisión el próximo 18 de mayo.

