Manchester United venció 3-2 al Arsenal y reavivó la pelea por la Premier League

El Manchester United se impuso 3-2 al Arsenal en el Emirates Stadium, con un resultado que profundiza las dudas del conjunto londinense y reactiva la pelea por el título en la Premier League. El triunfo, sellado con un gol de larga distancia de Matheus Cunha, permitió además que el Manchester City recortara la distancia con el líder a solo cuatro puntos.

El denominado “efecto Carrick” volvió a hacerse sentir en un escenario exigente, justo ante un Arsenal que llegaba golpeado por dos empates consecutivos sin goles en el torneo doméstico, aunque con buenas sensaciones recientes en la FA Cup y la Champions League tras vencer a Chelsea e Inter.

Con 22 años sin conquistar la liga inglesa, el equipo necesitaba una victoria que disipara viejos fantasmas de caídas inesperadas en momentos clave del campeonato. Sin embargo, el United se mostró sólido, competitivo y con una identidad clara.

El primer gol llegó al minuto 29 tras una jugada desafortunada de Lisandro Martínez, quien desvió un remate de Martin Ødegaard hacia su propia portería. Pese a la ventaja, el United no se descompuso y encontró el empate antes del descanso tras un grave error en la salida de Zubimendi, que fue capitalizado por Bryan Mbeumo.

En el complemento, el equipo visitante dio un paso al frente y se adelantó con un notable tanto de Dorgu, quien culminó una combinación con Bruno Fernandes con un potente disparo que superó a David Raya tras pegar en el larguero.

El Arsenal intensificó la presión en el tramo final, impulsado por los cambios ofensivos de Arteta y por el empuje del público. Mikel Merino logró el empate en el minuto 84 tras una acción confusa en un tiro de esquina, pero la reacción local duró poco.

Apenas instantes después, Cunha sorprendió con un remate lejano que devolvió la ventaja al United y silenció el Emirates, donde el Arsenal no había perdido en la temporada. El conjunto de Carrick resistió en los minutos finales y selló una victoria de alto impacto.

