México venció 1-0 a Bolivia con gol de Germán Berterame en amistoso previo a Mundial 2026

La selección mexicana se impuso este domingo por 1-0 ante Bolivia en un partido amistoso disputado en Santa Cruz, resultado que sirvió como parte de la preparación del combinado sudamericano para la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026.

El único gol del encuentro fue obra de Germán Berterame, delantero de origen argentino que milita en Monterrey, quien aprovechó un rebote dentro del área en el minuto 68 para definir y darle la victoria al conjunto dirigido por Javier “el Vasco” Aguirre en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

México avisó temprano, cuando apenas al minuto 5 una combinación ofensiva entre Armando González y Carlos Rodríguez estuvo cerca de sorprender al arquero Carlos Lampe. En esa misma acción, Bolivia sufrió la baja del defensor Richet Gómez, quien salió lesionado y fue reemplazado por Leonardo Zabala.

La Verde también generó peligro antes del descanso. Lucas Macazaga desbordó por la banda derecha y asistió a Bruno Miranda, quien no logró concretar. Más tarde, Fernando Nava exigió al guardameta mexicano José Raúl Rangel con un remate potente desde el sector izquierdo.

El tanto decisivo llegó tras un tiro libre ejecutado por Kevin Castañeda. Lampe rechazó el balón, pero dejó el rebote servido para Berterame, quien no perdonó. En el tramo final, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó a Robson Matheus por una falta sobre el propio Berterame.

Con inferioridad numérica, Bolivia no pudo reaccionar y cedió protagonismo ante una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026. Este amistoso fue el último ensayo del conjunto boliviano antes de enfrentar a Surinam, el próximo 26 de marzo en Monterrey, en la repesca intercontinental. El ganador de ese duelo se medirá cinco días después ante Irak por un cupo en la Copa del Mundo.

