New England Patriots clasifican a su décimosegundo Super Bowl tras ganar 10-7 a Denver Broncos

Los New England Patriots se clasificaron este domingo al Super Bowl LX tras vencer por 10-7 a los Denver Broncos en la Final de la Conferencia Americana, en un partido marcado por una intensa tormenta de nieve que dificultó el juego en la segunda mitad.

El encuentro, disputado en el Empower Field at Mile High, comenzó bajo sol y buenas condiciones, con los Broncos adelantándose en el marcador gracias a un pase de anotación de Jarrett Stidham a Courtland Sutton y un avance de 42 yardas para Marvin Mims. Sin embargo, la defensa de Nueva Inglaterra logró controlar el partido y el marcador se igualó antes del descanso con un touchdown de Drake Maye.

En la segunda mitad, la nevada se intensificó y prácticamente anuló las ofensivas de ambos equipos. La anotación definitiva llegó con un gol de campo de 23 yardas para los Patriots, suficiente para asegurar la victoria ante un Denver que no pudo generar peligro bajo las condiciones adversas. Un pase de Stidham interceptado por Christian Gonzalez en los instantes finales selló el resultado.

Con este triunfo, los Patriots logran su duodécima participación en un Super Bowl, ampliando su récord histórico y quedando a un título de superar a los Pittsburgh Steelers como el equipo más laureado de la NFL. El Super Bowl LX se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El rival de Nueva Inglaterra saldrá del enfrentamiento de esta misma jornada entre los Seattle Seahawks y los Los Angeles Rams, que disputan la final de la Conferencia Nacional en Seattle.

