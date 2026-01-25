Fernando Mendoza da el paso: se declara elegible para el Draft 2026 de la NFL

El ganador del Trofeo Heisman y campeón de la NCAA con Indiana Hoosiers ahora busca dar el salto a la NFL. El mariscal de campo Fernando Mendoza anunció oficialmente que se declara elegible para el Draft de 2026.

Con un video posteado en su cuenta de Instagram, en el que rememoró imágenes emotivas de su campaña con los Hoosiers, Mendoza confirmó la noticia.

“Pongámonos a trabajar. Me siento honrado de anunciar que oficialmente me declaro para el Draft de la NFL 2026″, escribió el quarterback de raíces cubanas.

Las Vegas Raiders tienen la primera selección del próximo Draft de la NFL. La franquicia californiana necesita reforzar con urgencia la posición de mariscal de campo y, según reportes de varios medios como la agencia de noticias ‘The Associated Prees’, Mendoza sería elegido.

Mendoza viene de una temporada de ensueño en el College Football Playoff. El mariscal completó el 72 % de sus pases esta temporada para 3.535 yardas, con 41 touchdowns y seis intercepciones.

Además, corrió para siete anotaciones, con ocho envíos de anotación y ninguna intercepción. Fue héroe en la final ante Miami Hurricanes en el Hard Rock Stadium.

Mendoza fue clave en la victoria 21-21. La joya de raíces cubanas logró 186 yardas por aire, pero lo que realmente cambió el partido fue su carrera de 12 yardas para touchdown. El mariscal rompió varios intentos de tacleada en una jugada clave, en cuarta y cuatro, con 9:18 por jugar.

Nunca en 130 años de historia del fútbol americano colegial, Indiana Hoosiers había podido ganar un título.

Lo Hoosiers no solo quedaron campeones, sino que lo lograron con una racha invicta de 16 triunfos. La Universidad consiguió igualar total de victorias de temporada perfecta de Yale en 1894.

La temporada de Indiana Hoosiers y de Fernando Mendoza ha sido de película. A mediados de diciembre, la joven promesa se coronó en el Jazz at Appel Room del Lincoln Center, en Nueva York e hizo historia al convertirse en el primer jugador de origen cubano en la historia que gana el Trofeo Heisman.

El quarterback también fue el primer miembro de Indiana Hoosiers que recibe el galardón. Mendoza, que era claro favorito para quedarse con la distinción, superó a Diego Pavia de los Vanderbilt Commodores, Julian Sayin de los Ohio State Buckeyes y Jeremiyah Love del Notre Dame Fighting Irish.

Mendoza nació el 1 de octubre de 2003 en Miami, Florida. Es nieto de inmigrantes cubanos: sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba antes de emigrar a Estados Unidos.

Se formó en el Christopher Columbus High School de Miami y luego jugó en la Universidad de California antes de transferirse a Indiana University, donde ya es leyenda.



