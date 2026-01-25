Ola de memes contra Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami en Perú
El Inter Miami viajará a Colombia y Ecuador en los próximos días para continuar con gira de pretemporada por Sudamérica
El Inter Miami cayó el pasado sábado por la noche 0-3 ante su similar de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. La humillación en el primer partido de la pretemporada para el conjunto de la MLS se convirtió en una ola de memes y burlas en redes sociales contra Messi y el equipo de Florida.
Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, con doblete de Paolo Guerrero. El campeón de la MLS presentó un once con figuras como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Reguilón, pero el equipo estuvo lejos de su mejor versión.
El primero de la noche llegó al minuto 28 cuando Guerrero conectó un cabezazo perfecto tras un centro preciso. Al 34’, el delantero de 42 años volvió a aparecer, esta vez con una definición colocada que dejó sin opciones a Dayne St. Clair. en su estreno.
El encuentro se marchó al descanso con 0-2 en el marcador. El Inter Miami no pudo cambiar el rostro para la segunda mitad y la 72’ Luis Ramos sentenció el encuentro para Alianza Lima tras un pase filtrado de Girotti. Ramos definió con categoría para sellar la goleada.
Con el duelo ya prácticamente definido, Messi, De Paul, Suárez y demás pesos pesados fueron reemplazados. Se trata de la primera derrota de la pretemporada.
Los dirigidos por Javier Mascherano ahora viajarán a Colombia para intentar ganar al Atlético Nacional el 31 de enero. Posteriormente, volarán a Ecuador para enfrentarse al Barcelona en Guayaquil el 2 de febrero.
Memes contra Messi y el Inter Miami
