Ola de memes contra Messi tras goleada de Alianza Lima a Inter Miami en Perú

El Inter Miami cayó el pasado sábado por la noche 0-3 ante su similar de Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. La humillación en el primer partido de la pretemporada para el conjunto de la MLS se convirtió en una ola de memes y burlas en redes sociales contra Messi y el equipo de Florida.

Alianza Lima derrotó 3-0 a Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026, con doblete de Paolo Guerrero. El campeón de la MLS presentó un once con figuras como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Sergio Reguilón, pero el equipo estuvo lejos de su mejor versión.

El primero de la noche llegó al minuto 28 cuando Guerrero conectó un cabezazo perfecto tras un centro preciso. Al 34’, el delantero de 42 años volvió a aparecer, esta vez con una definición colocada que dejó sin opciones a Dayne St. Clair. en su estreno.

‼️🇵🇪🇺🇸 HAY GOL DE PAOLO GUERRERO Y ALIANZA LIMA LE GANA A INTER MIAMI.



pic.twitter.com/9Iduv95qXZ — DIRECT FÚTBOL (@directfutbolec) January 24, 2026

Experiencia, calma y gol: 𝐆𝐔𝐄𝐑𝐑𝐄𝐑𝐎. 💙⚽️ pic.twitter.com/IYYXnheLR3 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

El encuentro se marchó al descanso con 0-2 en el marcador. El Inter Miami no pudo cambiar el rostro para la segunda mitad y la 72’ Luis Ramos sentenció el encuentro para Alianza Lima tras un pase filtrado de Girotti. Ramos definió con categoría para sellar la goleada.

Con el duelo ya prácticamente definido, Messi, De Paul, Suárez y demás pesos pesados fueron reemplazados. Se trata de la primera derrota de la pretemporada.

Los dirigidos por Javier Mascherano ahora viajarán a Colombia para intentar ganar al Atlético Nacional el 31 de enero. Posteriormente, volarán a Ecuador para enfrentarse al Barcelona en Guayaquil el 2 de febrero.

Memes contra Messi y el Inter Miami

𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐑𝐀𝐌𝐎𝐒. Definición de calidad. Gol blanquiazul.⚽️⚪️🔵 pic.twitter.com/eAiZ5CltAX — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

pic.twitter.com/2x5ik4mHL0 — Recort13 – MCR VENDRÁ A MADRID (@Recort131) January 25, 2026

pic.twitter.com/yzarCAzmtn — Matthfiu Palomino de los Backyardigans (@matfiu23) January 25, 2026

Drvgessi Pessi effect without infantino pic.twitter.com/FU3LBJS9jC — H0rm0natt0ressiPessi➐🇺🇲 (@h0rm0natt0ressi) January 25, 2026

NO ERA TAN DIFÍCIL, MESSI QUERIDO. pic.twitter.com/qLANR8hL26 — AKA EL ZURDAZO DE TÁVARA (@Kriz_SC) January 25, 2026

Para la próxima cola juguetona pic.twitter.com/QKmEBWy9Kz — YE (@Kanyeee01YE) January 25, 2026

Sigue leyendo:

· Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico

· Inter Miami confirmó conversaciones con Conmebol para jugar la Copa Libertadores

· Hermana de Messi se casará en enero con empleado del Inter Miami, según reporte