Paris Hilton recuerda su video íntimo filtrado para promover una ley contra el deepfake

Paris Hilton se presentó esta semana ante el Capitolio de Estados Unidos para relatar el impacto que tuvo en su vida la difusión sin consentimiento del video sexual grabado cuando tenía 19 años y para respaldar una iniciativa legislativa destinada a reforzar la protección legal de las víctimas de este tipo de contenidos.

Acompañada por la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y la congresista republicana Laurel Lee, Hilton expuso ante legisladores la necesidad de actualizar las leyes frente a las nuevas formas de violencia digital, incluidas aquellas impulsadas por la inteligencia artificial.

“Cuando tenía 19 años, un video privado e íntimo mío se compartió con el mundo sin mi consentimiento. Lo llamaron un escándalo. No lo fue. Fue abuso”, aseguró.

Su comparecencia tuvo como objetivo apoyar la Ley DEFIANCE, una propuesta bipartidista que permitiría a las víctimas de la difusión de contenido sexual explícito, tanto real como generado por inteligencia artificial, demandar a quienes lo producen, distribuyen o solicitan con la intención de hacerlo público.

Hilton recordó que cuando el video fue difundido en 2004 no existían marcos legales claros para identificar o sancionar este tipo de hechos.

“Internet era nuevo, y también lo era la crueldad que conllevaba”, afirmó ante el Congreso.

Durante su testimonio, la socialité, hoy de 44 años, describió cómo fue objeto de burlas, estigmatización y explotación mediática tras la publicación del material.

“Vendieron mi dolor por clics y luego me dijeron que me callara, que siguiera adelante, incluso que agradeciera la atención”, sostuvo.

La empresaria subrayó que su posición pública le permitió, con el tiempo, recuperar parte de su voz, una posibilidad que, según dijo, no está al alcance de millones de mujeres.

“Cuando tu imagen es violada, no desaparece. Vive dentro de ti. Pero también vive tu poder. Decir la verdad me ha ayudado a sanar, y hoy estoy aquí. Seguiré diciendo la verdad para proteger a cada mujer, a cada niña y a cada sobreviviente, ahora y en el futuro”, indicó.

En su libro ‘Paris: The Memoir’, Hilton relató que el video fue grabado por quien entonces era su pareja, Rick Salomon, bastante mayor que ella, y que se sintió presionada a aceptar la filmación. Tras la difusión, Salomon la demandó por difamación después de que ella denunciara públicamente la publicación no autorizada; Hilton contrademandó y obtuvo una indemnización que posteriormente donó a una organización benéfica.

En entrevistas posteriores, como la concedida a Vanity Fair en 2021, Paris Hilton reveló que la experiencia le provocó trastorno de estrés postraumático.

