¿Quieres disminuir el uso de químicos en la cocina? Una experta ofrece alternativas ecológicas

El consumo de microplásticos y químicos son una amenaza para la salud, ya que están presentes en envases y en productos de cocina como esponjas y detergentes. Te mostramos alternativas ecológicas para proteger la salud.

La experta Denisse Clayton comparte consejos para sustituir productos de higiene para evitar el consumo indirecto de químicos. Clayton es creadora de contenido conocida por Vida Natural, una plataforma y comunidad donde imparte talleres y cursos de cocina saludable y protocolos de salud natural que han ganado muchísima tracción en redes sociales.

Cosas que debes sustituir en tu hogar y por qué

Los estudios indican que el consumo de plástico al año crece cada día. Ante esta realidad, hay que estar atentos desde la manera en que guardamos los alimentos para que no se contaminen, hasta los productos que usamos para lavar la vajilla, ollas y más.

Muchos productos ofrecen un efecto “arranca grasa” para que los platos “rechinen de limpio”; sin embargo, estos detergentes convencionales tienen una carga alta de químicos que no se van solo con enjuagar los platos y terminamos ingiriéndolos.

1. Vajillas y limpieza de platos

Muchos detergentes convencionales contienen ftalatos y fragancias sintéticas que actúan como disruptores hormonales. Estos compuestos pueden dejar residuos invisibles en la superficie de tus platos.

La solución profesional: Optar por detergentes ecológicos libres de sulfatos (SLS/SLES) y fragancias artificiales. Hay que buscar fórmulas biodegradables que respeten la barrera endocrina y la salud metabólica.

2. Los efectos de los estropajos sintéticos

Las esponjas acumulan bacterias y gérmenes. Crédito: Shutterstock

Las esponjas para lavar los platos son necesarias, pero requieren de cuidados especiales porque son un caldo de cultivo de gérmenes y bacterias. Sumado a esto, está el hecho de que son fabricados con petróleo, lo que facilita que los compuestos migren a los utensilios de cocina y de ahí terminemos comiéndolos. Casi todos los estropajos comerciales están fabricados con polímeros derivados del petróleo. Con el uso, desprenden microplásticos que pueden adherirse a tus utensilios y terminar en tus alimentos.

La alternativa sostenible: Sustituye el plástico por fibras naturales como la Lufa (esponja vegetal) o la fibra de coco. Son compostables, libres de tóxicos y altamente efectivas para la limpieza del hogar.

3. Cuidado textil: detergentes y piel

La ropa está en contacto constante con nuestro órgano más grande: la piel. Los detergentes con perfumes sintéticos contienen fijadores químicos que pueden absorberse transdérmicamente.

El cambio inteligente: Utiliza detergentes de base vegetal, preferiblemente con certificaciones ecológicas, que omitan los disruptores endocrinos y alérgenos comunes para proteger tu sistema hormonal.

4. Ambientadores y la calidad del aire

Los ambientadores en spray o difusores eléctricos suelen emitir compuestos orgánicos volátiles (COV) y ésteres sintéticos que alteran el sistema hormonal al ser inhalados de forma continua.

Aromatización consciente: La mejor opción es el uso de aceites esenciales puros de grado terapéutico. No solo perfuman de forma natural, sino que ofrecen beneficios mediante la aromaterapia real sin comprometer tu salud respiratoria. También puedes mezclar ingredientes naturales para ambientadores caseros libres de químicos.

