¿Desinfectar con sal y limón? Por qué este método no protege tu tabla de madera

Mantener los utensilios de cocina libre de bacterias es una forma fundamental de garantizar la seguridad alimentaria en el hogar. La limpieza continua de las tablas de madera contribuye a mantener a raya la contaminación cruzada; sin embargo, el empleo de ingredientes como la sal y el limón no es suficiente, según advierten expertos en la materia.

Existe una tendencia creciente a utilizar alimentos para la limpieza del hogar, entre los cuales se ha popularizado el uso de sal y limón como desinfectantes naturales. No obstante, la ciencia dice otra cosa: estos elementos no eliminan las bacterias ni otros microorganismos alojados en los poros de la madera.

La ingeniera en alimentos y creadora de contenido sobre inocuidad alimentaria, Mariana Zapién, explica que estos materiales solo ayudan a retirar suciedad superficial por arrastre mecánico, pero no garantizan que la tabla sea segura para su uso. Debido a que la madera es un material poroso, se requiere un desinfectante eficaz y no simples remedios caseros.

Recomendaciones de uso según el alimento

Aunque las tablas de madera son herramientas valiosas, no son aptas para todo. Se recomienda su uso para:

Pan y quesos maduros.

Frutas y verduras con baja humedad.

Por el contrario, no se deben usar para carnes crudas, ya que su porosidad dificulta la desinfección profunda y aumenta considerablemente el riesgo microbiológico. Para procesar proteínas animales, las mejores opciones son las tablas de vidrio templado, acero inoxidable o hierro.

Propiedades de la madera y restauración

La seguridad alimentaria empieza por tus utensilios: descubre por qué los remedios caseros no bastan para desinfectar la porosidad de la madera. Crédito: Shutterstock

Las tablas de madera han sido populares desde la antigüedad y, según diversos estudios, poseen propiedades higroscópicas naturales y compuestos antimicrobianos que ayudan a “atrapar” bacterias en su interior. Sin embargo, cuando la tabla presenta surcos profundos, es momento de una restauración profesional.

“La sal y el limón no desinfectan las tablas de madera… Para una higiene real, se requiere un agente desinfectante comprobado”, afirma Zapién. Si tu tabla está deteriorada, puedes recuperarla mediante un protocolo de sellado de madera y desinfección.

Paso a paso para la restauración total de tablas de cocina

Para recuperar superficies opacas, ásperas o con manchas, sigue este protocolo profesional de mantenimiento de utensilios:

1. Desinfección inicial

El primer paso es eliminar residuos superficiales. Lava la tabla con agua tibia y jabón neutro. Inmediatamente después, aplica una capa de sal gruesa y utiliza medio limón para frotar con movimientos circulares. Si bien esto no esteriliza, el ácido cítrico ayuda a desmanchar y desodorizar. Deja reposar 5 minutos, enjuaga y seca perfectamente.

2. Lijado de la superficie

Una vez seca, utiliza papel de lija siguiendo el sentido de la veta de la madera. Este paso es crucial para eliminar astillas, irregularidades y las marcas profundas de los cuchillos donde se acumulan restos orgánicos. Retira todo el polvillo con un paño limpio.

3. Neutralización con vinagre

Para asegurar la eliminación de microorganismos tras el lijado, rocía vinagre blanco (ácido acético) sobre la superficie. Deja actuar un par de minutos, enjuaga brevemente y realiza un secado meticuloso. Nunca guardes una tabla húmeda, ya que esto favorece la aparición de moho.

4. Sellado y humectación

Finaliza aplicando aceite mineral de grado alimentario o cera de abeja. Es fundamental evitar los aceites vegetales (como oliva o girasol), ya que estos se enrancian y generan mal olor. Frote el aceite por todas las caras y bordes, dejando que la madera se hidrate durante varias horas. Este sellado crea una barrera impermeable que protegerá tu tabla por meses.

