Reportan al menos 80 nuevas liberaciones de presos políticos en Venezuela

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo sobre al menos 80 nuevas excarcelaciones en las últimas horas en el país, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado 8 de enero.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero.Consultado por EFE, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que desde la madrugada de este domingo “se está dando un número importante de excarcelaciones”.

“Llevamos verificadas más de 80 a esta hora, pero pueden ser más”, añadió.En una publicación en X, Himiob reportó “con gran alegría” la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, quien, aseguró, “estuvo arbitrariamente detenido” desde el 2 de agosto de 2024.

La ONG informó en su sitio web que Tejeda fue detenido mientras “asistía legalmente” a ciudadanos en un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el estado Carabobo (norte), en medio de la crisis posterior a las presidenciales de julio de 2024, en las que la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denunció fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

El abogado fue imputado por los cargos de “terrorismo” y “discurso de odio”, según Foro Penal, y se encontraba encarcelado en la cárcel conocida como Tocorón, en el estado Aragua (norte).

Excarcelan a estudiante que fue sentenciado a 15 años

Este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó sobre la excarcelación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión, pero cuya condena fue anulada esta semana por una corte de apelaciones.

Estas excarcelaciones ocurren en medio de un proceso anunciado el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien informó sobre un “número importante” de excarcelaciones en el país, sin precisar identidades, cantidad ni condiciones de estas medidas.La mandataria encargada afirmó este viernes que 626 personas han sido liberadas en el país.

La ONG Foro Penal había verificado 156 excarcelaciones hasta el viernes, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, dijo el sábado que hasta ese día había confirmado 173.

Sigue leyendo:

Descombobulador, la extraña arma que EE.UU. usó para capturar a Maduro

ICE detuvo a un exalcalde y perseguido político venezolano en Cincinnati

Trump dice que Delcy Rodríguez demuestra un “liderazgo firme” en Venezuela