Trump dice que Delcy Rodríguez demuestra un “liderazgo” firme en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que volvió a conversar con la líder opositora venezolana María Corina Machado, y defendió el papel de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó de demostrar un “liderazgo muy fuerte”.

Trump hizo la declaración a periodistas a bordo del Air Force One cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Washington permita a Rodríguez continuar en el poder en Venezuela.

“También hablé hoy con María Corina Machado, a quien aprecio mucho, pero Delcy Rodríguez ha demostrado un liderazgo muy firme, al menos hasta ahora, eso hay que decirlo”, afirmó.

La conversación con Machado se produce en medio de una estrategia estadounidense que, hasta ahora, ha respaldado principalmente a Rodríguez para mantener estabilidad en el país tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores a inicios de enero.

Trump ha señalado que la dirigente opositora no contaba inicialmente con el apoyo interno suficiente para encabezar la transición, aunque recientemente ha mostrado interés en integrarla en la definición del futuro político venezolano.

Machado, quien visitó Washington la semana pasada y entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 a Trump, ha insistido en que el actual gobierno debe dejar el poder por no garantizar una verdadera transición democrática.

Durante sus intervenciones en la capital estadounidense, ha subrayado su compromiso de trabajar por una Venezuela libre con apoyo internacional.

Por su parte, Rodríguez ha mantenido diálogo con funcionarios estadounidenses sobre temas como comercio, seguridad y energía, en momentos en que las relaciones entre Caracas y Washington evolucionan tras el arresto de Maduro.

Trump también abordó la comercialización de petróleo venezolano en su intervención, y sugirió que las operaciones energéticas entre ambos países podrían tener beneficios económicos para Estados Unidos y Venezuela.

