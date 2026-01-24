Descombobulador, la extraña arma que EE.UU. usó para capturar a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que el Pentágono utilizó un nuevo tipo de arma que desactivó el equipamiento militar de Venezuela durante la espectacular operación para la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Trump, una entrevista concedida al diario The New York Post, se refirió al dispositivo con el término “descombobulador” (del inglés discombobulator).

“El descombobulador, no tengo permitido hablar sobre esto”, declaró. “Hizo que el equipamiento dejara de funcionar. Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, añadió.

La captura de Maduro tuvo lugar el pasado 3 de enero, y en la rueda de prensa posterior Trump ya había comentado que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a cierta pericia” que posee Estados Unidos, sin dar más detalles sobre el procedimiento.

Durante la entrevista, el mandatario estadounidense también mencionó la posibilidad de ejecutar ataques terrestres contra carteles latinoamericanos. Al ser consultado sobre si esas operaciones podrían realizarse en México, Venezuela o Colombia, Trump respondió: “podría ser en cualquier lugar”.

Esta afirmación se produce en un contexto de reiterados anuncios de Washington sobre planes de acción contra el narcotráfico en territorio mexicano, propuestas rechazadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump también habló sobre operaciones petroleras en Venezuela, incluyendo la venta de hasta $50 millones de barriles de crudo y la intención de revitalizar la producción mediante la entrada de empresas extranjeras y una inversión que él cifra en $100,000 millones de dólares.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, afirmó.

Por su parte, el gobierno interino de Delcy Rodríguez informó que ha recibido aproximadamente $300 millones de dólares por el crudo comercializado con Washington en los últimos días.

Sigue leyendo:

• Líderes sindicales de Nueva York defendieron al régimen de Maduro y promovieron su narrativa

• Una marine venezolana participó en la captura de Maduro: “Algún día ibas a caer”

• Delcy Rodríguez reafirma que dirige el gobierno de Venezuela tras polémica publicación de Trump