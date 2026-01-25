Tormenta invernal deja a más de un millón sin electricidad y al menos cinco muertos

La ola invernal que cubre gran parte de Estados Unidos mantiene este domingo en emergencia a más de 20 estados, tras dejar al menos cinco personas fallecidas por hipotermia y provocar apagones masivos que afectan a más de un millón de usuarios, especialmente en el sur del país.

El suministro eléctrico ha colapsado en varios estados, con un total de 1,045,496 cortes reportados por el portal especializado poweroutage.us. El sur es actualmente la zona más vulnerable debido a la acumulación de hielo:

Tennessee: El estado más afectado con más de 338,000 usuarios a oscuras (un 10 % de su población).

El estado más afectado con más de (un 10 % de su población). Misisipi y Luisiana: Registran 175,000 y 145,000 cortes, respectivamente.

Registran 175,000 y 145,000 cortes, respectivamente. Texas: Mantiene a poco menos de 100,000 usuarios sin servicio.

El sistema invernal, considerado por numerosos expertos como uno de los más extensos registrados en Estados Unidos, avanzó desde el Medio Oeste hacia el sur y luego se desplazó al Atlántico Medio, dejando a su paso una combinación de nieve, hielo y temperaturas extremas.

Saldo mortal

La tragedia humana ya suma cinco víctimas fatales confirmadas por The Washington Post: dos fallecimientos en Luisiana y tres en Nueva York, todos atribuidos a cuadros graves de hipotermia.

Lo más preocupante es que el peligro no ha pasado. Las autoridades están en alerta máxima debido a que se espera que las temperaturas caigan aún más.

Para el martes, se pronostican mínimas de -15°C (5°F) en la costa este, lo que favorecerá la formación de capas de hielo más gruesas, comprometiendo aún más la infraestructura básica.

Emergencia federal

Ante la magnitud del desastre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instó a los residentes de los más de 20 estados en emergencia a permanecer en sus hogares.

Noem aseguró que el Gobierno Federal trabaja estrechamente con las compañías eléctricas para acelerar las reparaciones antes de que el frío se intensifique.

La movilidad en el país se encuentra prácticamente anulada:

Aviación: Tras las 4,000 cancelaciones del sábado, hoy se sumaron otras 10,000 correspondencias anuladas en todo el país. Para el lunes, ya se han suspendido más de 2,000 vuelos adicionales.

Tras las 4,000 cancelaciones del sábado, hoy se sumaron otras 10,000 correspondencias anuladas en todo el país. Para el lunes, ya se han suspendido más de 2,000 vuelos adicionales. Carreteras: Las vías se reportan como difícilmente transitables desde Oklahoma hasta Pensilvania debido a las placas de hielo.

Las vías se reportan como difícilmente transitables desde Oklahoma hasta Pensilvania debido a las placas de hielo. Aviso en Nueva York: El alcalde Zohran Mamdani confirmó que este lunes las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York operarán bajo modalidad de clases a distancia, suspendiendo la presencialidad para proteger a estudiantes y personal docente.

Se prevé que para la mañana del lunes las mayores acumulaciones de nieve se concentren en los estados de Nueva Inglaterra, incluyendo Connecticut, Massachusetts y Vermont.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Estas son las medidas que deben tomar los neoyorquinos ante la emergencia invernal de este fin de semana

• Tormenta invernal obliga a cancelar o retrasar más de 13,000 vuelos en EE.UU.

• Nueva York se alista para una gran tormenta de nieve en medio de escasez de sal