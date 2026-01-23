Tormenta invernal obliga a cancelar o retrasar más de 13,000 vuelos en EE.UU.

Una poderosa tormenta invernal que impacta a más de 240 millones de personas en más de 40 estados está provocando severas interrupciones en el transporte aéreo de Estados Unidos, donde miles de pasajeros enfrentan retrasos y cancelaciones de vuelos en plena temporada de viajes invernales.

De acuerdo con la plataforma de monitoreo FlightAware, casi 1,200 vuelos han sido cancelados en todo el país hasta este sábado, mientras que más de 11,300 vuelos registraban retrasos desde la mañana del viernes, cifras que continúan en aumento a medida que el sistema meteorológico avanza hacia el noreste con intensas nevadas, hielo y temperaturas extremas.

Aeropuertos de Nueva York entre los más golpeados

Los principales aeropuertos del estado, como JFK, LaGuardia y Newark, figuran entre los más afectados, debido a una combinación de visibilidad reducida, pistas congeladas y vientos intensos que obligaron a reducir operaciones durante varias horas consecutivas.

Además de Nueva York, otros grandes centros de conexión aérea impactados incluyen Dallas, St. Louis, Nashville, Charlotte, Atlanta y Washington, D.C., lo que ha generado un efecto dominó en la red aérea nacional, complicando conexiones incluso para pasajeros que no viajan directamente hacia zonas bajo alerta climática.

A significant winter storm is still on track for this weekend. Many U.S. airports will be impacted through 12Z Monday. ❄️✈️



For more information, visit https://t.co/F9eMGR93dw! #Aviation #WinterStorm pic.twitter.com/2fuWKBlDvu — NWS AWC (@NWSAWC) January 22, 2026

Expertos en aviación recomiendan a los viajeros con vuelos programados durante este fin de semana que revisen constantemente el estado de sus itinerarios y consideren modificar sus planes antes de presentarse en el aeropuerto, para evitar largas esperas y saturación en mostradores de atención.

Exenciones de viaje activadas por las aerolíneas

Según Fox 6, Ante el avance del sistema invernal, las principales aerolíneas estadounidenses han emitido exenciones de viaje, conocidas como travel waivers, que permiten reprogramar vuelos sin pagar cargos adicionales por cambio.

American Airlines, Delta, United, Southwest, JetBlue y Spirit han activado estas políticas especiales para decenas de aeropuertos, cubriendo la mayor parte de la mitad oriental del país. Estas medidas buscan reducir la presión sobre los aeropuertos y ofrecer flexibilidad a los pasajeros antes de que se materialicen más cancelaciones.

Las aerolíneas advirtieron que se esperan cientos de cancelaciones adicionales a lo largo del fin de semana, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Qué hacer si tu vuelo es cancelado o retrasado

Si tu vuelo resulta cancelado debido a la tormenta, lo habitual es que la aerolínea te reprograme automáticamente en otro vuelo disponible. En situaciones de alta demanda, algunas compañías incluso establecen acuerdos temporales con aerolíneas competidoras para reubicar pasajeros cuando su propia capacidad es insuficiente.

Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), los pasajeros tienen derecho a un reembolso completo si su vuelo es cancelado o sufre un retraso significativo, independientemente de la causa, siempre que el viajero decida no volar ni aceptar créditos o vales ofrecidos por la aerolínea.

En caso de optar por reprogramar el viaje, los especialistas recomiendan actuar con rapidez. Cuanto antes se solicite el cambio, mayores serán las posibilidades de encontrar un asiento disponible en fechas cercanas.

Los expertos en viajes sugieren utilizar preferentemente los canales digitales de la aerolínea, como su sitio web o aplicación móvil, ya que suelen ser más ágiles que la atención telefónica en momentos de alta congestión.

Si las líneas están saturadas, una estrategia recomendada por portales especializados es intentar comunicarse a través de los números internacionales de atención al cliente. En caso extremo, acudir directamente a un agente en el aeropuerto puede ser la opción más efectiva.

También se aconseja verificar si el boleto permite cambios flexibles y conservar todos los comprobantes, en caso de requerir un reembolso posterior.

Políticas especiales por aerolínea

Las exenciones anunciadas varían según cada compañía:

* American Airlines permite reprogramar sin penalidad vuelos entre el 23 y el 25 de enero para boletos comprados antes del 19, siempre que los cambios se realicen antes del 25 y se viaje hasta el 28 de enero.

* Delta Air Lines ofrece cambios gratuitos para vuelos del 23 al 25 de enero, con nuevos viajes hasta el 28.

* United Airlines aplica esta política a vuelos hacia o desde ciertos aeropuertos en Texas entre el 23 y 25 de enero, para boletos adquiridos antes del 20, con viaje reprogramado hasta el 29.

* Spirit Airlines permite cambios sin cargo para vuelos del 23 al 25 de enero, con nuevo viaje hasta el 28.

* Southwest Airlines cubre vuelos del 23 al 26 de enero, con reprogramación dentro de los 14 días posteriores a la fecha original.

Cada aerolínea recomienda consultar directamente sus sitios oficiales para verificar si un vuelo específico está incluido en estas políticas.

¿Habrá reembolso por hotel o comida?

Una de las dudas más frecuentes entre los viajeros varados es si las aerolíneas deben cubrir gastos de hotel o alimentos. La respuesta es no: cuando una cancelación o retraso se debe a condiciones meteorológicas, estas se consideran fuera del control de la compañía, por lo que no existe obligación legal de reembolsar estos costos.

Por esta razón, expertos aconsejan contratar seguros de viaje o utilizar tarjetas de crédito que incluyan protección por interrupciones causadas por el clima.

La tormenta invernal se perfila como uno de los eventos climáticos más disruptivos del invierno, no solo por su extensión territorial sino por su impacto directo en la movilidad aérea nacional. Para los viajeros en Nueva York y la Costa Este, la clave será mantenerse informados en tiempo real, actuar con flexibilidad y priorizar la seguridad ante cualquier desplazamiento.

