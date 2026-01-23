Nueva York se alista para una gran tormenta de nieve en medio de escasez de sal

La ciudad de Nueva York se prepara para enfrentar una de las tormentas invernales más intensas de los últimos años, en un contexto marcado no solo por la magnitud de las nevadas previstas, sino también por una escasez regional de sal para derretir hielo que complica las labores de prevención y seguridad vial.

El alcalde Zohran Mamdani aseguró este viernes que su administración está lista para “cumplir con el momento”, tras una conferencia de prensa ofrecida poco después de que la gobernadora Kathy Hochul declarara el estado de emergencia en todo el estado ante el avance del sistema invernal.

“La nieve caerá, y caerá, y seguirá cayendo”, dijo Mamdani. “Lo que se está pronosticando ahora, ya sea un pie de nieve o incluso un poco más, sería una de las mayores nevadas que ha visto nuestra ciudad en años. No hemos tenido una acumulación así en tan corto tiempo desde hace casi 5 años”.

El alcalde subrayó que todas las agencias municipales trabajan de manera coordinada para mantener las calles despejadas, proteger a los residentes y asegurar refugio para las personas más vulnerables, en especial quienes viven en situación de calle o dependen del transporte público.

Preparativos a contrarreloj en la ciudad

Desde las primeras horas del viernes, brigadas de la ciudad comenzaron a rociar autopistas, avenidas principales y ciclovías con una solución de agua y sal para reducir la acumulación de nieve y hielo. Se trata de una medida preventiva que permite usar menos sal sólida una vez iniciada la tormenta.

Mamdani detalló que más de 2,000 trabajadores del Departamento de Sanidad iniciarán turnos de 12 horas a partir del sábado, con el despliegue de unos 700 camiones esparcidores de sal.

La escasez de sal, un problema regional

Más allá del despliegue operativo, Nueva York enfrenta una dificultad adicional: la escasez de sal para derretir hielo, un problema que se extiende por todo el noreste del país y que también afecta a municipios de Nueva Jersey y otros estados vecinos.

De acuerdo a Pix 11, las autoridades se han visto obligadas a racionar su uso y priorizar vías principales, intersecciones peligrosas, accesos a hospitales, escuelas y puentes. Esto significa que muchas calles residenciales podrían quedar sin tratamiento, elevando el riesgo de caídas y accidentes.

Entre las causas figuran: la alta demanda nacional tras varias tormentas consecutivas, retrasos en la cadena de suministro, incluyendo transporte marítimo y ferroviario, cambios en políticas de compra que priorizan sal producida en Estados Unidos y un aumento general de costos que limita la capacidad de adquisición de los municipios.

Las bajísimas temperaturas que podrían registrarse en próximas horas podrían provocar que la sal no surta el efecto deseado para derretir nieve. (Foto: Darron Cummings/AP)

Nueva Jersey también en aprietos

Al otro lado del río Hudson, el alcalde de Piscataway, Brian Wahler, reconoció que su localidad atraviesa una “cuasi escasez” de sal.

“En casi 26 años como alcalde, esta es apenas la segunda vez que vivimos algo así”, afirmó, en declaraciones recogidas por ABC7. Piscataway cuenta actualmente con unas 500 toneladas disponibles, cuando su capacidad normal es de 4,500. “En la última tormenta usamos 1,500 toneladas; ahora apenas tenemos suficiente para cubrir intersecciones”, explicó.

Según Wahler, parte del retraso se debe a la falta de conductores con acreditación de seguridad portuaria para retirar sal de los depósitos, además de que la prioridad de distribución se otorga primero a carreteras estatales y luego a condados, dejando a los municipios en último lugar.

Ferreterías sin stock y soluciones improvisadas

La escasez también se siente en el comercio minorista. Varias ferreterías del área triestatal reportan estantes vacíos o ventas racionadas de sal y productos antihielo.

“Nos dijeron desde temprano que podía haber problemas y a mitad de año ya estaban limitando cuánto podíamos pedir”, comentó James, de West Milford Hardware and Supply, a CBS News. En Montvale Hardware, Stewart Nixon confirmó que han tenido que “salir a buscar proveedores alternativos”.

Algunos comercios están ofreciendo arena como alternativa para mejorar la tracción en aceras y entradas, aunque no derrite el hielo. Otros venden sal para suavizadores de agua como sustituto, pese a que sus gránulos son más grandes y menos eficientes que la sal de roca tradicional.

Cuando la sal deja de ser suficiente

Paradójicamente, el frío extremo que acompaña a esta tormenta también reduce la eficacia de la sal como agente antihielo. De acuerdo con especialistas del sector, la sal de roca es más efectiva hasta aproximadamente 15°F (-9°C). A temperaturas inferiores, su capacidad para derretir hielo disminuye de manera considerable.

Esto representa un problema serio para carreteras y aceras, ya que usar muy poca sal puede provocar que el agua derretida se recongele, mientras que usar demasiada puede cristalizarse y empeorar las condiciones de la superficie.

Por ello, los expertos recomiendan retirar primero la nieve, aplicar cantidades moderadas de sal y hacerlo antes de que las temperaturas caigan demasiado, combinando el tratamiento con otros métodos mecánicos de limpieza.

Recomendaciones para los residentes

Ante este panorama, las autoridades de Nueva York instan a los residentes a limitar desplazamientos durante las horas más intensas de la tormenta, usar calzado antideslizante, limpiar la nieve antes de aplicar sal, respetar cierres viales y prepararse para posibles cortes de energía.

La combinación de una tormenta de gran magnitud, escasez de insumos y frío extremo convierte este fin de semana en una verdadera prueba para la infraestructura urbana y los sistemas de respuesta de emergencia de Nueva York y toda la región triestatal.

Mientras tanto, millones de personas observan el cielo, los pronósticos y las calles, conscientes de que este episodio invernal podría marcar uno de los momentos más severos del invierno en la Costa Este.

