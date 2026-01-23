Estas son las medidas que deben tomar los neoyorquinos ante la emergencia invernal de este fin de semana

Las autoridades neoyorquinas declararon el estado de emergencia ante la advertencia de una poderosa tormenta invernal este domingo y temperaturas congelantes todo este fin de semana.

En el caso de la Gran Manzana, se esperan cúmulos de nieve, aguanieve o lluvia helada que puede causar impactos severos en los cinco condados. Hay posibilidades de grandes cúmulos de nieve, temperaturas bajas, vientos fuertes y baja visibilidad.

El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) aconseja que para prepararse: cargue las baterías de los teléfonos celulares, junte provisiones y baje la temperatura del refrigerador y del congelador. Manténgase siempre a suficiente distancia de cables de electricidad caídos, si es el caso. Asimismo, se indica que si resulta afectado por un corte de electricidad, apague todos los aparatos y mantenga cerradas las puertas del refrigerador y del congelador para evitar que se echen a perder los alimentos.

Se recomienda a los vecinos y familiares estar muy pendientes de los adultos mayores que viven solos y verificar que tengan hidratación, calefacción, y sus medicamentos disponibles.

Atención: Se pondera como una decisión muy peligrosa usar las hornillas o el horno a gas como una alternativa para calentarse en caso de que falle la calefacción en su residencia.

Bajo las nevadas y durante las alertas de frío congelante se exhorta a no salir a la calle o conducir su vehículo a menos que sea estrictamente necesario.

También se subraya que ante un apagón no use generadores en interiores, tampoco calentadores eléctricos no certificados. Si se corta la energía y tiene necesidades por discapacidad o necesidades de acceso, o si utiliza un equipo de soporte vital (Life Sustaining Equipment, LSE) y necesita asistencia inmediata, marque 9-1-1.

Para obtener información actualizada, visite www.weather.gov/nyc.

Para obtener ubicaciones y horarios específicos, así como también consejos de seguridad, visite NYC.gov/notifynyc o llame al 3-1-1 (212-639-9675 para acceder al servicio de retransmisión de video, o TTY 212-504-4115).

“Estamos preparados”

El alcalde Zohran Mamdani indicó que la municipalidad usará todas las herramientas a su alcance. Desde este viernes, el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) estaba aplicando salmuera en autopistas y carreteras principales.

Se espera que desde este sábado, 2,000 trabajadores de saneamiento comenzarán turnos de 12 horas para esparcir sal en las calles tan pronto como caiga el primer copo de nieve y se activarán 700 máquinas esparcidoras de sal en cuanto se acumulen dos pulgadas de nieve.

“Si la situación empeora, intensificaremos las medidas. Hemos adquirido 700 millones de libras de sal para estar preparados para este fin de semana. Queremos asegurarnos de que nada nos tome por sorpresa”, acotó Mamdani.

Todos los equipos de emergencia de la Ciudad de Nueva York están alineados para atender eventualidades ante los pronósticos de clima extremo este sábado y domingo. (Foto: Michael Appleton – NYC Mayoral Office)

Manténgase informado

La primera advertencia de las autoridades estatales es que los neoyorquinos deben monitorear de cerca los pronósticos locales y estar atentos a las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para obtener una lista completa de las alertas meteorológicas, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.

También se aconseja asegurarse de tener activadas las alertas del gobierno municipal en los teléfonos móviles. Se sugiere registrarse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real, que se enviarán a sus teléfonos móviles mediante un mensaje de texto con el nombre de su condado al número 333111.

Limite el trabajo al aire libre

Asimismo, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York recomienda a los trabajadores y empleadores que sigan las mejores prácticas para el clima frío extremo, tales como limitar el trabajo al aire libre, proporcionar descansos frecuentes en áreas cálidas y programar jornadas al aire libre durante las horas más cálidas del día, garantizar el acceso a agua potable, mantener al personal hidratado con bebidas calientes y evitar el consumo de cafeína.

Se sugiere usar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo al menos tres capas de ropa, guantes, calcetines gruesos, calzado aislante y un gorro, capucha o forro para casco.

La gobernadora Kathy Hochul recomendó este viernes evitar los viajes durante la nevada, por el peligro de quedar varados con estas bajas temperaturas.

“La seguridad es siempre la máxima prioridad, así que asegúrense de estar preparados para esta tormenta. Es posible que se registren nevadas de hasta dos pulgadas o más por hora en las zonas de mayor intensidad, lo que reducirá la visibilidad en las carreteras. Los neoyorquinos deben evitar viajar durante la nevada, ya que la combinación de condiciones de conducción peligrosas y frío extremo representará un gran riesgo”, reiteró.

La gobernadora declaró la emergencia en el estado de Nueva York y aconsejó no hacer viajes por carreteras innecesarios. Centenares de maquinarias limpiarán las vías. (Foto: Aidin Bharti/Office of Governor Kathy Hochul)

Conductores: alerta

Si por una emergencia o situación extrema requiere este domingo moverse en su vehículo por las calles y carreteras del estado puede obtener información de viaje en tiempo real, debe llamar al 511 o visitar https://www.511ny.org/, la fuente oficial de información de tráfico y viajes del estado de Nueva York.

Se recuerda a los conductores que los quitanieves de la autopista viajan a aproximadamente 35 millas por hora, lo que en muchos casos es más lento que el límite de velocidad establecido, para garantizar que la sal que se dispersa permanezca en los carriles de circulación y no se disperse fuera de la carretera.

El lugar más seguro para los automovilistas es detrás de las quitanieves, donde la carretera está despejada y tratada.

La Autoridad de las Autopistas (Thruway Authority) recomienda a los conductores que descarguen su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos iPhone y Android.

La aplicación proporciona a los conductores acceso directo a información de tráfico en tiempo real, cámaras de tráfico en vivo y asistencia de navegación durante sus viajes.

Los conductores también pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert y seguir a @ThruwayTraffic en X para obtener la información más reciente sobre las condiciones del tráfico en la autopista.

El Centro de Vigilancia Estatal que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está monitoreando de cerca la trayectoria de la tormenta y sus impactos en todo el estado.

El Departamento de Transporte del Estado está monitoreando las condiciones climáticas y está preparado para responder con 3,692 supervisores y operadores. Los equipos regionales están actualmente participando en actividades de respuesta y preparación ante la nieve y el hielo.

Pendientes de los apagones

El Departamento de Servicio Público del Estado de Nueva York (DEC) ya mantiene contacto con las empresas de servicios eléctricos reguladas, para garantizar una preparación y respuesta oportunas y adecuadas ante las nevadas.

La prioridad es salvaguardar un servicio eléctrico confiable, manteniendo la supervisión de respuesta de las empresas de servicios públicos ante cualquier interrupción del servicio que pueda ocurrir.

El DEC recuerda a los responsables de la remoción y eliminación de nieve que sigan las mejores prácticas de gestión para ayudar a prevenir inundaciones y reducir la posibilidad de que contaminantes como sal, arena, aceites, basura y otros desechos afecten la calidad del agua.

La eliminación de nieve en arroyos y riachuelos locales puede crear represas de hielo, lo que puede causar inundaciones. Los operadores de servicios de remoción de nieve, tanto públicos como privados, deben ser conscientes de estas medidas de seguridad.

Lo que se espera:

-50 grados es la sensación térmica que se espera el viernes por la noche y -30 grados el sábado por la noche.

12 a 18 pulgadas de nieve para NYC, Long Island, el Valle de Hudson, la Región Capital, Southern Tier, el Valle de Mohawk, la parte baja de North Country y partes del centro de Nueva York ante el pronóstico de una fuerte tormenta invernal desde el domingo por la mañana hasta el lunes.

6 a 12 pulgadas en el oeste de Nueva York y la parte alta de North Country.

Consejo de seguridad. En resumen: