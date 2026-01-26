Demócratas presionan para que Kristi Noem renuncie tras los hechos en Minnesota

Un movimiento legislativo demócrata para intentar destituir a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sumó ocho nuevos apoyos, y alcanzó un total de 120, tras los asesinatos en Minnesota, en el contexto de la denominada Operación Metro Surge, que ha desplegado a miles de oficiales federales en la zona.

La oficina del representante Robin Kelly de Illinois confirmó que la resolución, que contaba con 100 firmas hasta el 20 de enero, ha ganado fuerza tras las recientes protestas contra las tácticas de aplicación de la ley migratoria. La presión aumentó el domingo cuando el Partido Demócrata emitió un comunicado oficial con la consigna: “Destituyan a Kristi Noem”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta un escrutinio intenso luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, informó NBC News. El representante Bennie Thompson, demócrata por Mississippi, declaró que la Cámara debe actuar de inmediato. Sobre el caso de Pretti, Thompson afirmó que el suceso “es enfermizo y debería conmocionar a todos los estadounidenses”.

Asimismo, Thompson añadió que “también se trata del caos y la violencia intencionados que Trump y Kristi Noem propician y de los que son responsables”, y concluyó que “Trump y Noem tienen las manos manchadas de sangre”.

Demandas de renuncia y críticas a la gestión de ICE

La representante Debbie Wasserman Schultz dijo que el departamento pretende que la ciudadanía no confíe en sus propios ojos, y afirmó que “no se puede confiar en ellos para que investiguen estos asesinatos”.

Por su parte, la senadora Jacky Rosen calificó la gestión de Noem como un “fracaso”, y sostuvo que la funcionaria ha perdido el control del personal de ICE. Rosen calificó como “profundamente vergonzoso” el intento de informar sobre la muerte de Pretti y exigió su destitución inmediata.

La representante Laura Gillen se sumó a las críticas, indicando que “bajo su liderazgo, el ICE ha atacado a ciudadanos y niños estadounidenses y ha asesinado a estadounidenses”.

La controversia se ha intensificado debido a las contradicciones entre las versiones del DHS y los registros audiovisuales. Mientras Noem alegó que Alex Pretti se resistió violentamente con una pistola, videos de testigos no muestran al fallecido armado.

