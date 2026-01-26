Tormenta invernal sigue causando estragos en viajes a Nueva York tras nevada histórica

Aviones, trenes y automóviles de la ciudad de Nueva York y sus alrededores permanecieron con lentitud o detenidos este lunes luego de la mayor tormenta en años que dejará cerca de unas 12 pulgadas de nieve en toda la Gran Manzana.

Cientos de vuelos dentro y fuera de los aeropuertos de Nueva York fueron cancelados el lunes luego de que la tormenta invernal Fern causara la más grande de las cancelaciones en un solo día en todo el país desde el inicio de la pandemia de la covid-19.

El aeropuerto JFK ya había cancelado el 45% de sus salidas programadas, mientras que el Aeropuerto Internacional Newark Liberty y el Aeropuerto LaGuardia cancelaron cada uno el 44%, de acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

Asimismo, JFK también canceló el 35% de sus llegadas, Newark el 36% y LaGuardia el 33%, indica el sitio web.

El domingo, las aerolíneas cancelaron más de 11,000 vuelos en todo Estados Unidos, un gran número para un solo día desde el inicio de la pandemia de la covid-19 y casi el triple de la cantidad de vuelos estadounidenses cancelados el sábado, señaló CBS News.

Por otro lado, el ferrocarril de Long Island dio a conocer a sus viajeros que este lunes funcionará con el horario del fin de semana debido a la nieve.

En los subterráneos locales, hubo retrasos en varias líneas del metro, incluidas las 4, 5, 6, 7 y los trenes Q y W. Los trenes F y R estaban experimentando retrasos “graves”, de acuerdo con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

De hecho, NJ Transit, que suspendió el servicio el domingo, anunció que los trenes se reanudarían este lunes, pero con un horario de fin de semana relajado.

En este sentido, las operaciones de tren ligero de NJ Transit se reanudaron este inicio de semana, pero se esperan demoras de hasta 15 minutos, explicaron los funcionarios.

El servicio de entrega de alimentos DoorDash anunció que suspendería todas las entregas en la ciudad de Nueva York el lunes hasta al menos las 10:00 de la mañana debido a las peligrosas condiciones en las que se encuentran las carreteras.

Además, se advirtió a los conductores que fueran precavidos. “Aunque la acumulación de nieve ha terminado, las carreteras y aceras permanecerán heladas y resbaladizas, con algunas nevadas ligeras y chubascos ocasionales durante esta mañana”, señaló el sistema de notificación de emergencias de la Gran Manzana este lunes temprano. “Extremen la precaución si viajan”.

La ciudad de Nueva York registró 11.4 pulgadas de nieve en Central Park, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un récord para el día y la mayor cantidad desde 2022.

Fuera de la ciudad, partes del estado de Nueva York, el norte de Nueva Jersey y Connecticut registraron más de 16 pulgadas de nieve, explicó la agencia.

