Neoyorquinos enojados por el aumento de pasaje en el metro y autobuses de la ciudad

El precio a pagar por viajar en el metro y en los autobuses de la ciudad de Nueva York subió a $3 dólares el domingo y muchos de los usuarios del sistema de transporte público dicen estar frustrados con el incremento de 10 centavos.

“Llevo viviendo en Nueva York casi 50 años y, a pesar de todos los aumentos de tarifas, creo que el servicio de metro es, en el mejor de los casos, mediocre”, apuntó Tom Nimen, un pasajero que estaba viajando a la estación Union Square desde Crown Heights el domingo.

“Hubo momentos en que no podía permitírmelo. Hubo momentos en que tenía que elegir entre comer y pagar el metro. Ya no estoy en esa situación, pero otros sí”, agregó.

La junta de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) optó por subir las tarifas gradualmente cada dos años en vez de esperar y aplicar a los viajeros un aumento de dos dígitos como el que enfrentan otros sistemas ferroviarios de la región. El incremento busca combatir la creciente inflación y los costos operativos.

“Es una lástima, pero entiendo por qué lo hacen”, manifestó Arun Lakshman, un viajero de 23 años. “Pero creo que la asequibilidad es muy importante hoy en día, ¿no? Si las cosas no son asequibles, la gente se va a quejar, y creo que tienen derecho a hacerlo”.

A finales de la semana pasada, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, publicó los datos que muestran que los trenes llegaron a tiempo el 83.7% del tiempo en un día laborable promedio en 2025, un 2.1% más que en 2024. En un día de fin de semana promedio, en los datos se pueden observar que los trenes llegaron a tiempo el 86.6% del tiempo, un 2.4% más.

Asimismo, los números de la MTA mostraron que hubo 1,300 de viajes totales en el metro de Nueva York en 2025, un 7% más que en 2024 y el 85% de su total de pasajeros antes de la pandemia de la covid-19.

Los usuarios el domingo en la mañana señalaron que el mejor rendimiento no calmó sus frustraciones por la tarifa más alta.

“Simplemente, pienso que si vas a pagar 3 dólares, más vale que tengamos un servicio de primera clase. Todavía veo ratas en el metro. Todavía veo muchas obras en las vías”, expresó Ian Ward, de 28 años.

En los últimos años, otros sistemas de transporte público ha enfrentado incrementos tarifarios más pronunciados. Al otro lado del río Hudson, las autoridades de NJ Transint subieron la tarifa de todos sus servicios en un 15% en 2024 para evitar un déficit inminente. Además, se han comprometido a un aumento anual e indefinido de la tarifa del 3%.

La tarifa más alta no es el único cambio en la manera en que los neoyorquinos usan el transporte público, informó Gothamist.

El día de Año Nuevo, la MTA abandonó la tradicional Metrocard amarilla y azul y adoptó definitivamente OMNY, el sistema de pago sin contacto.

Y en las últimas semanas, la agencia de tránsito inició un programa piloto para probar puertas de pago modernas para detener la evasión de tarifas, un problema que las autoridades estimaron que le costó a la MTA cerca de $400 millones de dólares en 2025. Para ayudar a frenar el problema a corto plazo, la agencia instaló picos y paletas en los torniquetes que ya estaban dispuestos, lo que de acuerdo con los funcionarios está contribuyendo a reducir la evasión de tarifas.

El domingo se produjo también un aumento en la tarifa del autobús expreso de $7 a $7.25 dólares, los boletos semanales y mensuales en Long Island Rail Road y Metro North aumentaron un 4.5%, y los peajes en los nueve puentes y túneles propiedad de y operados por la MTA aumentaron un 7.5%.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, expresó que los neoyorquinos todavía están preocupados por los costos en los cinco distritos cuando se le cuestionó sobre el incremento de los pasajes en una rueda de prensa el domingo en la mañana.

“Cuando la tarifa era de $2.90, uno de cada cinco neoyorquinos no podía pagarla. Sabemos que para muchos neoyorquinos, el transporte público se está volviendo cada vez más inaccesible“, manifestó Mamdani, reafirmando su compromiso de que los autobuses de la ciudad sean gratuitos.

