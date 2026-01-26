Fundadora de ‘Latinas for Trump’ dice que el Gobierno “tergiversa” tiroteo en Minnesota

La senadora estatal floridana Ileana García, confundadora del grupo ‘Latinas for Trump’, acusó este lunes a la Administración del presidente Donald Trump de “distorsionar” los hechos en torno a la muerte de un ciudadano estadounidense abatido a tiros por la Patrulla Fronteriza en Minesota.

“Distorsionar, politizar, calumniar, justificar lo que le pasó a Alex Pretti (enfermero de 37 años abatido el sábado en Mineápolis), contradice los valores estadounidenses con los que hizo campaña. No era ni un terrorista interno ni un asesino”, expuso García, quien representa a Miami.

La legisladora denunció en las redes sociales que los agentes migratorios le quitaron la pistola a Pretti antes de dispararle el sábado en Mineápolis, además de defender el derecho de la víctima de portar un arma, con base en la Segunda Enmienda de la Constitución, como también ha defendido la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

Con ello, se sumó a críticas de senadores federales de su partido, como Bill Cassidy, Lisa Murkowski y Thom Tillis, quienes han coincidido en la necesidad de depurar responsabilidades sobre el deceso de Pretti.

García, hija de refugiados cubanos que en 2016 fundó el grupo de ‘Latinas for Trump’ para apoyar su primera campaña presidencial, criticó ahora la retórica de funcionarios de la Administración que culpan a la víctima, como Stephen Miller, consejero del presidente y arquitecto de las políticas antiinmigrantes.

“Permitir a individuos como Stephen Miller, entre otros, que representan al Gobierno y toman decisiones de línea dura, hacer ese tipo de comentarios tendrá consecuencias de largo plazo. ¡Esto no es por lo que voté!”, dijo la senadora al compartir una publicación en la que dicho asesor llama “posible asesino” a Pretti.

La floridana ya había expresado en junio pasado estar “profundamente decepcionada” de la política migratoria Trump, como el arresto de migrantes fuera de sus audiencias en las cortes de migración.

La presión contra el ICE y la política migratoria del presidente Trump se ha elevado este año tras la muerte Pretti, apenas dos semanas y media después del deceso de Renee Good, también ciudadana de 37 años de Estados Unidos, abatida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota.

En contraste, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, culpó este lunes a su homólogo de Minnesota, Tim Walz, de la violencia en Mineápolis por “incitar” agresiones contra los agentes migratorios.

