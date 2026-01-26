Horacio Pancheri cuenta cómo vivió su primer beso gay en televisión

Horacio Pancheri afirmó que, aunque a lo largo de su trayectoria ha interpretado personajes que lo han retado profesionalmente, ninguno lo confrontó tanto como el de Valentín Lombardo, rol que encarna en la serie ‘El Juego de las Llaves’.

En entrevista para el podcast Maverix, conducido por Checo Gutiérrez, el actor explicó que la llegada de este proyecto coincidió con una etapa de cambios en su carrera, tras perder su contrato de exclusividad. De acuerdo con Pancheri, aceptar el personaje respondía a la intención de explorar nuevos registros actorales, sin anticipar el impacto que tendría una de las escenas.

“En la escena yo le digo a Christian de la Campa, que si es gay, vamos a hacerlo bien, con lengua y todo. También para que saliera a la primera y que no nos dijeran que hacía falta química o que no se la creían”, relató el actor durante la conversación.

Pancheri comentó que llegó al rodaje convencido de tener la situación bajo control y con plena seguridad en su trabajo. No obstante, la experiencia lo sorprendió tanto en lo físico como en lo emocional.

Según explicó, se trató de un momento intenso y revelador, no solo por tratarse de una escena íntima entre dos personajes masculinos, sino porque lo llevó a un nivel de vulnerabilidad poco habitual para él en pantalla.

“Yo estaba como muy canchero, muy seguro de mi Valentín, pero cuando siento el beso, fue como un shot de adrenalina, me puse nervioso porque lo sentí y fue Valentina la que me salió, nunca me había sucedido algo así”, confesó.

Finalmente, el actor argentino señaló que valora tanto las reacciones positivas como las críticas que surgieron a raíz de esta escena, ya que considera que todas han contribuido a su crecimiento profesional y le han permitido reconocer que puede asumir retos más arriesgados en su carrera.

