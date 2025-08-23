Marimar Vega asegura que su relación con Horacio Pancheri fue “muy fea”

Marimar Vega ofreció una entrevista al programa Ventaneando, donde se sinceró acerca de sus relaciones sentimentales y algunos patrones que llegó a repetir en el amor, que en definitiva no eran nada positivos para ella. Sin embargo, llamó la atención la manera en que se refirió a uno de sus ex, y se trata de Horacio Pancheri.

La actriz mexicana mencionó que hasta la fecha no tiene contacto con él desde que terminaron, al mismo tiempo que explicó que tampoco tiene ningún interés en buscar hablar tras todo lo malo que vivieron: “Con él no tengo relación. Ninguna, ni quiero. No, no, no (fue buena). Él es el único con el que no. No física, pero sí… Sí, sí psicológica. Fue una relación, sí, muy fea”.

Recordemos que, comenzando el año 2021, la pareja decidió hacer pública su ruptura sentimental, mientras que ella tomó la determinación de casarse en 2022 con un fotógrafo que hasta la actualidad sigue siendo su esposo, razón por la cual Horacio, hasta la fecha, la critica por creer que su pareja fue quien posiblemente pudo haber influido en que ellos no siguieran juntos con los planes que tenían, entre ellos vivir en Los Ángeles.

Vega también aprovechó para mencionar que durante un tiempo estuvo teniendo un patrón en los amores que le generaba más problemas en su vida, y una de las características que predominaban en sus novios eran los celos. No conforme con ello, eran personas que le terminaron poniendo los cuernos con el transcurrir del tiempo.

“Como que el patrón era que siempre estaba con hombres muy celosos. Eran muy celosos, muy celosos desde chiquita. Celosos, pero infieles. Una no muy buena combinación. (…) Y nada, yo creo que ahí uno adopta personajes y se vuelve duro en la vida porque ya no quieren que te hagan daño, ¿no?”, explicó.

Marimar conversó sobre una situación en el amor que la marcó bastante y se refiere a alguien que forma parte del mundo del entretenimiento y que finalmente no llegó lejos: “Yo estuve muy enamorada de Adrián (Uribe). Él me lleva 11 años. Me lleva muchos años. Y él estaba en un momento de vida también muy particular, se estaba divorciando, entonces fue como… pero nos queremos mucho”.

