Jefe de la Patrulla Fronteriza y algunos agentes podrían retirarse de Minneapolis

El comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, junto con varios agentes federales, podrían abandonar Minneapolis este martes, informaron fuentes a la agencia de noticias AP.

Bovino, quien ha liderado la controvertida oleada de control migratorio en ciudades de todo el país, ha estado en el centro de la polémica tras la muerte de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza en esa ciudad el sábado.

La salida del comandante coincide con el despliegue del zar fronterizo Tom Homan, enviado por el presidente Donald Trump para asumir el mando de las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota.

Fuentes indicaron a la agencia de noticias que Homan será el responsable de reorganizar las tácticas de los operativos en el estado, mientras que Bovino seguirá desempeñando funciones a nivel nacional dentro de la Patrulla Fronteriza.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

• Trump dice que se está investigando el asesinato de Pretti e indicó su disposición de retirar a los agentes

• Demócratas presionan para que Kristi Noem renuncie tras los hechos en Minnesota

• Patrulla Fronteriza defiende a agentes tras tiroteo en Minneapolis: “tuvieron una fracción de segundo”