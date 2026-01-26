Trump y Walz dialogan tras la tensión por acciones de agentes federales en Minnesota

El presidente Donald Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, conversaron este lunes por teléfono en medio de la crisis generada por dos muertes a tiros a manos de agentes federales de inmigración, una llamada que ambas partes calificaron como “productiva” y que abrió la puerta a una posible coordinación entre el gobierno estatal y la Casa Blanca.

Según Trump, fue el propio gobernador demócrata quien buscó el contacto para explorar una vía de cooperación. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó que Walz pidió que “trabajaran juntos”.

“Fue una muy buena decisión y, de hecho, parecíamos estar en sintonía con ellos”, escribió Trump.

El presidente indicó que le informó al gobernador que su administración mantiene el foco en la detención de “todos y cada uno de los criminales” bajo custodia federal.

Añadió que Walz respaldó el envío del zar fronterizo, Tom Homan, a Minnesota, una medida anunciada por la Casa Blanca tras el homicidio de Alex Pretti.

Trump señaló que la conversación dejó abierta la posibilidad de nuevos intercambios y sostuvo que el gobernador “entendió” la postura del Ejecutivo federal frente a la aplicación de las leyes migratorias.

Cambio de tono

Desde la oficina de Walz confirmaron a NBC News que el diálogo fue “productivo” y permitó avanzar en varios compromisos preliminares.

Entre ellos, señalaron que Trump aceptó conversar con el Departamento de Seguridad Nacional para facilitar que investigadores estatales lleven a cabo pesquisas independientes sobre los tiroteos de Pretti y de Renee Nicole Good, la segunda persona fallecida durante operativos federales.

El equipo del gobernador también informó que el presidente se comprometió a evaluar una eventual reducción del número de agentes federales desplegados en Minnesota y a mejorar la coordinación con las autoridades estatales, especialmente en los casos relacionados con criminales violentos.

El tono del intercambio contrasta con la dureza de los mensajes que ambos dirigentes habían mantenido hasta ahora. Apenas días antes, Trump había responsabilizado a Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de fomentar el caos tras los incidentes armados, llegando a acusarlos de “incitar a la insurrección”.

Walz, por su parte, había cuestionado públicamente al mandatario el domingo, acusándolo de “subestimar” a la población del estado y exigiendo claridad sobre el futuro de los operativos federales. “¿Cuál es el plan?”, preguntó entonces durante una conferencia de prensa.

Sigue leyendo:

– Demócratas presionan para que Kristi Noem renuncie tras los hechos en Minnesota

– Juez de Minnesota ordena a funcionarios de Trump preservar evidencias del tiroteo contra Alex Pretti

– Senadores demócratas avanzan en bloquear fondos de seguridad para el DHS tras hechos en Minneapolis